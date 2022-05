Stefania Orlando lo ha ammesso solo adesso: “Grandi problemi dopo il GF Vip”

Grande Fratello Vip, l’ex concorrente lo ha confessato ora: “Ho avuto una grande crisi”

Stefania Orlando ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo in cui parla un po’ della sua vita e dei progetti presenti e futuri. Ad un certo punto il giornalista le ha fatto presente che lo scorso autunno ha rivelato che una volta uscita dalla casa più spiata dagli italiani ha avuto una crisi con il marito. La soubrette ha subito confermato, asserendo però che la crisi l’ha purtroppo avuta un po’ con tutti (anche con sè stessa):

“In realtà ero in crisi non solo con lui, ma anche con i miei genitori, mio fratello…Ho avuto grandi difficoltà a riadattarmi alla realtà dopo il GF Vip…”

Stefania Orlando dichiara: “Volevo solo stare sola con me stessa”

Successivamente la popolare showgirl, sempre in questa intervista rilasciata al magazine Nuovo, ha anche dichiarato che dopo il Grande Fratello Vip ha avuto molta difficoltà a socializzare con gli altri preferendo stare per i fatti suoi:

“Volevo stare sola e l’unico essere vivente con cui mi trovavo bene era Margot…”

Tuttavia il marito non si è dato per vinto e ha deciso di starle vicino in tutti i modi, tanto che adesso le cose tra loro vanno a gonfie vele: “Siamo più innamorati che mai…” E la soubrette, che ora è protagonista del programma Questa è casa mia insieme a Tommaso Zorzi, non è stata neppure la prima vip ad andare in crisi una volta uscita dalla casa più spiata dagli italiani.

Questa è casa mia, la showgirl non lo nasconde: “Mi sento un’investigatrice”

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi chiesto a Stefania Orlando di parlare del programma in onda ogni venerdì sera su Real Time in cui ricopre il ruolo di giurata. E quest’ultima non ha fatto mistero di essersi davvero divertita nel registrare lo show, aggiungendo di sentirsi molto più un’investigatrice rispetto ad una giurata:

“Noi dobbiamo scoprire chi è il vero proprietario dell’appartamento che visitiamo tra quattro possibili concorrenti…”

Quest’ultima ha poi dichiarato che in un certo senso è anche un po’ avvantaggiata rispetto agli altri giurati perchè ha lavorato a lungo in un’agenzia immobiliare.