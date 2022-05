Tommaso Zorzi carico, al via il nuovo programma: “Stefania Orlando sarà…”

Questa è casa mia, Tommaso Zorzi pronto per il debutto di stasera: cosa pensa della giurata

Stasera partirà su Real Time il nuovo programma condotto dal popolare influencer. Nel programma ci sono quattro giudici vip che dovranno indovinare se le case presentate dai vari concorrenti sono davvero le loro o meno. Proprio a poche ore dall’inizio dello show il conduttore ha voluto dare qualche succosa anticipazione su instagram rispondendo alle curiosità dei vari follower. Tra loro c’è chi gli ha chiesto di esprimere una sua opinione sui quattro giurati vip, tra cui Stefania Orlando ovviamente. E proprio su quest’ultima ha subito dichiarato che sarà intransigente e chirurgica: “Fiuta falsità a chilometri di distanza….”

La giuria vip di Questa è casa mia: ecco l’opinione del popolare conduttore

Ovviamente Tommaso Zorzi ha poi espresso una sua opinione anche sui restanti giurati dello show in onda a partire da stasera su Real Time. E il giovane non ha nascosto che Barbara Foria avrà una marcia in più grazie al suo essere napoletana: “Non la fot**…” Su Roberta Tagliavini ha invece dichiarato che nel programma saprà farsi valere, visto che si rivelerà tagliente ed intuitiva: “Sarà attenta alle versioni di tutti che neppure Miss Marple…” Infine l’influencer, che in questi giorni ha avuto una spiacevole disavventura, ha detto la sua anche su Nicola Conversa, asserendo senza indugio quanto segue: “Nicola si fida troppo degli sconosciuti…Però è molto simpatico…”

Tommaso Zorzi non trattiene l’emozione: “Non vedo l’ora”

Il popolare influencer ha poi rivelato su instagram di non stare nella pelle per il debutto di stasera alla conduzione del nuovo show di Real Time, Questa è casa mia: “Sono veramente felice e non vedo l’ora…” Il ragazzo ha poi rivelato che il programma sarà composto da sei puntate, asserendo di essere certo che piacerà al pubblico a casa:

“A mio avviso è un format che può piacere…Se piace bene, altrimenti Piacenza…”

Insomma pare davvero che questo programma abbia tutti gli elementi giusti per piacere al pubblico a casa. Appuntamento quindi a stasera su Real Time alla 21.20 circa per seguire questo show nuovo di zecca, che in base alle anticipazioni farà molto divertire