Stefano Tacconi, la moglie devastata a Mattino 5: “Si è fermato il mondo”

Laura Speranza rompe il silenzio su Canale5: “Ancora non riesco a crederci, si è fermato il nostro mondo”

A poche settimane dal malore del marito Stefano Tacconi, la moglie ha rotto il silenzio e lo ha fatto in diretta nel programma di Federica Panicucci. Il calciatore, ricoverato dallo scorso 23 aprile per un emorragia celebrale, si è sentito male proprio nel giorno del compleanno della moglie. Lei, non è riuscita a tenere a bada la commozione su Canale5, e ha raccontato di aver ricevuto quel giorno, intorno alle 14.00, la telefonata del medico di Asti che l’ha informata delle gravi condizioni del consorte.

“Non so come ho avuto la forza di stare in piedi. Ancora ora non riesco a crederci, si è fermato il mondo, il nostro mondo si è fermato lì”.

Questo lo sfogo della moglie del calciatore che ha poi raccontato di aver spiegato l’accaduto ai suoi tre figli minori di persona e anche loro all’inizio erano increduli. “Quando hanno realizzato, sono crollati”, ha raccontato.



Stefano Tacconi, il figlio ammette a Mattino Cinque: “Il primo giorno è stato devastante”

A soccorrere l’ex calciatore lo scorso 23 aprile è stato proprio il figlio Andrea che, con il suo intervento, ha salvato la vita al padre. “Andrea è forte, è la nostra roccia”, ha raccontato Laura Speranza. Il ragazzo, anche lui di Federica Panicucci, ha poi ammesso però:

“Il primo giorno è stato devastante, sei in sala d’aspetto e non puoi fare altro che aspettare”.

Ha poi dichiarato di non essere riuscito quel giorno a chiamare la madre per dirle cosa era successo. “Lei mi scriveva messaggi per sapere quanti saremmo stati a cena, io non ce l’ho fatta a chiamarla per dirle la verità”, ha raccontato il 27enne che ha poi sottolineato come il padre abbia risposto a diversi stimoli in questi giorni e abbia gioito, facendo il segno della V con la mano, quando ha appreso che la Juventus ha vinto il campionato.

“Prossimi a farlo uscire dalla rianimazione”, parla il medico di Stefano Tacconi

La moglie e il figlio dell’ex calciatore, visibilmente provati, hanno ammesso a Mattino Cinque di pensare costantemente a Tacconi e di vivere “un’altalena di terrore, paura e speranza”. Nel salotto di Federica Panicucci è intervenuto anche il medico che ha in cura l’ex portiere che ha sottolineato:

“Siamo prossimi dal farlo uscire dalla rianimazione e avviare la riabilitazione”.

Il medico, che nei giorni scorsi è intervenuto a Storie Italiane da Eleonora Daniele, si è detto perciò ottimista riguardo al recupero dello sportivo.