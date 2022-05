Terence Hill e Raoul Bova: piovono appelli per il ritorno di Don Matteo

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 5, 2022 , in Serie & Film Tv

Don Matteo, Terence Hill tornerà? Tanti vip si mobilitano: l’appello di Simona Izzo

Piace a tutti Raoul Bova nei panni di Don Massimo, ma il pubblico continua a sentire la mancanza dello storico protagonista della serie tv ambientata a Spoleto. L’ultimo numero della rivista DiPiùTv, uscito in edicola martedì scorso, ha raccolto gli appelli di una serie di personaggi famosi, come Simona Izzo, la quale ha dichiarato: “Bova è bravissimo, la mia non è una critica a lui, ma mi manca il viso di Terence con il suo sorriso scanzonato, i capelli biondi spettinati e la sua bellezza intatta”.

Intorno a lui possono girare altri attori, Raoul può continuare a far parte di questa storica fiction perchè è bello vedere due generazioni di preti a confronto

ha aggiunto subito dopo.

Gli appelli di altri personaggi famosi che chiedono il ritorno in scena di Don Matteo

Non solo Simona Izzo: sulle pagine della rivista menzionata nel paragrafo precedente anche Carmen Russo ha rilasciato alcune dichiarazioni, dicendo che sia lei che suo marito Enzo Paolo Turchi sono molto dispiaciuti per l’addio di Terence Hill. “Don Matteo è sempre stato un appuntamento imperdibile per noi, da quando è nata nostra figlia Maria che oggi ha nove anni” ha rivelato, sottolineando che la voce pacata dell’attore trasmetteva tranquillità. “Bisogna trovare il modo di farlo rientrare, il pubblico ne ha bisogno. Peraltro è raro vedere, nel nostro mondo, persone di una certa età che lavorano”.

Terence Hill voleva girare stagioni con meno puntate ma la Lux Vide non ha accolto la sua richiesta

Sulla rivista si parla anche delle ragioni che hanno spinto l’attore a lasciare il set, che non sono un segreto: lo storico protagonista di Don Matteo aveva chiesto di fare come Montalbano, ossia girare poche puntate all’anno anziché stagioni così lunghe e ricche di episodi, ma la casa di produzione della serie tv, ossia la Lux Vide, non si è detta d’accordo. Tutto, comunque, fa pensare che sul finire della stagione l’attore possa ricomparire da un momento all’altro: a tal proposito ieri Raoul Bova, intervistato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha lanciato uno spoiler…