Tv Talk, ospiti del 14 maggio: vincitori di Pechino Express e tanti altri

Ospiti di Tv Talk della puntata del 14 maggio: Victoria Cabello e Paride Vitale tra i protagonisti

Massimo Bernardini tornerà in onda domani, sabato 14 maggio, con una nuova puntata del suo talk ricca di ospiti. Innanzitutto ci saranno i neo vincitori di Pechino Express i Pazzeschi Victoria Cabello e Paride Vitale. La coppia era una delle favorite alla vittoria non solo per il passato difficile della conduttrice che nel reality di Costantino Della Gherardesca si è mostrata se stessa senza filtri con punti di forza e di debolezza ma anche per il modo in cui hanno affrontato il viaggio. Nonostante non siano mancati strategie e piani i due sono stati corretti e leali e non hanno mai mostrato il lato peggiore di se stessi. Nel talk di Rai3 i due parleranno della loro avventura e chissà che non ci saranno dei prossimi progetti insieme in futuro.

Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, domani (14 maggio) protagonisti da Massimo Bernardini

L’elenco degli ospiti di Tv Talk del 14 maggio continua con altri due grandi protagonisti della settimana televisiva, Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. I due insieme a Carolina Di Domenico sono i commentatori dell’Eurovision Song Contest che com’è noto quest’anno si è svolge in Italia. I due hanno già commentato le semifinali mentre proprio sabato sera commenteranno la finalissima che decreterà chi sarà il vincitore dell’edizione 2022. I due artisti nel programma di Rai3 svelare aneddoti e sensazioni sulla loro esperienza. E poi infine l’elenco dei protagonisti di puntata si conclude con lo scrittore Gianrico Carofiglio, Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Tv Talk, anticipazioni puntata del 14 maggio: ospiti, argomenti e opinionisti

Terminato l’elenco degli ospiti passiamo a quello degli opinionisti. A commentare la settimana televisiva ci saranno i giornalisti Riccardo Bocca, Giorgio Simonelli, Claudia Rossi e Marta Cagnola e Francesco Specchia. Mentre infine per quanto riguarda gli argomenti ovviamente si parlerà di questa prima edizione su Sky Uno di Pechino Express con i vincitori e dei vari concorrenti e dell’ESC 2022 organizzato dall’Italia dopo più di 31 anni e condotto da Mika, Laura Pausini ed Alessandro Cattelan. L’appuntamento con la trasmissione di Massimo Bernardini con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli insieme a tutta la squadra di analisti è per domani sabato 14 maggio a partire dalle 15.00 in punto.