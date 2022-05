Una Vita, David Muro senza freni: “Servante a volte è insopportabile”

Scritto da Simona Tranquilli , il Maggio 15, 2022 , in Soap

Attore di Servante ammette: “Il mio personaggio a volte è simpatico, altre volte insopportabile”

Nella soap opera Una Vita David Muro veste i panni del portiere di Acacias che, nel corso degli anni, ha aperto una pensione insieme a Fabiana. Proprio grazie alla madre di Cayetana riscopre l’amore dopo la morte della prima moglie Paciencia. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tele Sette, l’attore ha raccontato sul suo personaggio:

“È il mio alter ego, ormai quasi un parente. A volte simpatico, altre volte insopportabile”.

Figlio d’arte, l’artista spagnolo è cresciuto sul palcoscenico, seguendo il padre sul set e ha raccontato che la squadra della soap opera, in onda in Italia tutti i giorni su Canale5, è diventata ormai per lui una vera e propria famiglia. Ha sottolineato inoltre di essere fiero del percorso di crescita fatto da suo personaggio che, oltre a divertire il pubblico di Canale5 con le sue intemperanze, ha vissuto anche momenti delicati e drammatici.



“Ha sofferto molto per la prima moglie”, la confessione del noto attore

“Ha sofferto molto per Paciencia, la prima moglie, che lo ha reso vedovo”, ha raccontato l’attore di Servante che ha proseguito sottolineando che poi, grazie a Fabiana, ha trovato una complicità inaspettata con un’altra donna. Entrambi i personaggi hanno dovuto affrontare drammi e tradimenti nel corso delle puntate della soap opera spagnola, che vedrà presto Alodia devastata da un dolore, e ora, proprio insieme, sono riusciti a trovare finalmente la serenità.

Una Vita, attore di Servante svela: “Ecco qual è la mia più grande passione”

I suoi amici a quattro zampe sono una delle sue gioie, ha raccontato l’attore della soap opera spagnola che ha ammesso: “I miei cani sono dei compagni di vita”. L’attore è attivo anche nella lotta per i diritti degli animali, partecipando attivamente alla vita di diverse associazioni. Ha raccontato però di trascorrere molto tempo a lavoro, tra set e teatro, e questo lo porta ad essere lontano dai suo cani. Quando però è in casa trascorre il suo tempo con loro, accarezzandoli mentre legge un libro o guarda un film. Inoltre i suoi amici a quattro zampe hanno anche un ottimo rapporto con la madre.