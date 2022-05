Una Vita, l’attore di Roger racconta un momento incredibile: “Avevo paura, poi…”

Francesco Bomenuto e l’incontro con Kevin Spacey: “Ero difronte a lui con paura e timore reverenziale”

È entrato nel cast di Una Vita da poche settimane il capo di Daniela Stabile, la cameriera del Nuovo Secolo XX. Nato in Calabria l’artista ha deciso di puntare sulle serie spagnole, ma nel suo bagaglio porta con se anche la partecipazione al film di Riddley Scott Tutti i soldi del mondo, che gli ha permesso di confrontarsi con attori del calibro di Michelle Williams e Kevin Spacey. Proprio sull’incontro con quest’ultimo il protagonista della soap opera spagnola ha raccontato sulle pagine di Tele Sette:

“Ero davanti a lui con paura e timore reverenziale, poi interagivo. Che emozione”.

Quello è stato il lavoro che ha arricchito di più l’attore che ha sottolineato di essere rimasto colpito dalla semplicità dei colleghi e del regista. Il protagonista della telenovela di Canale5 ha ricordato anche con grande affetto Marco Bocci con il quale ha collaborato nella pellicola Solo 2.



“Il primo giorno di set avevo un po’ d’ansia”, la confessione dell’attore di Una Vita

Entrare nel cast della soap opera spagnola, in onda tutti i giorni su Canale5, per Francesco Bomenuto, alias Roger, è stato un sogno che si è realizzato. Ha però ammesso:

“Mi ha colpito il ritmo lavorativo, lì è senz’altro tutto più veloce, per questo il primo giorno di set di Una Vita avevo un po’ di ansia”.

L’artista ha ammesso che ci teneva a dare il meglio in questo suo primo progetto di lavoro in Spagna e fortunatamente ha trovato subito una squadra di lavoro affiatata, una famiglia pronta ad accoglierlo. In particolare ha raccontato di essersi trovato molto bene con l’attrice di Daniela Stabile, la spia sotto copertura che nella soap opera è alle sue dipendenze. Proprio lei riserverà non poche sorprese nelle prossime puntate e intreccerà una relazione con Miguel, dopo la decisione del ragazzo di tornare alle dipendenze di Marcos.

Attore di Roger svela il suo sogno nel cassetto: “Vorrei lavorare con Angelina Jolie”

Onorato di lavorare in Spagna, l’attore di Una Vita ha sottolineato che il suo sogno è quello di continuare a recitare in terra iberica e ha ammesso:

“Se penso internazionalmente mi piacerebbe lavorare con una regista donna, come Angelina Jolie”.

Il sogno si realizzerà per il bel calabrese? Di certo Bomenuto sembrerebbe avere tutte le carte in regola per una carriera brillante.