Un’altra verità come finisce? Anticipazioni ultima puntata, 10 maggio

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Un’altra verità

Giunge a conclusione Un’altra verità, la fiction francese dal titolo originale J’ai menti, composta da sei episodi per un totale di tre puntate. Se le prime due sono andate in onda su Canale 5 di mercoledì, la terza e ultima puntata eccezionalmente verrà trasmessa martedì 10 maggio per lasciare spazio il giorno dopo alla partita. I colpi di scena nell’ultimo appuntamento non mancheranno così come l’apprensione per le sorti della protagonista, maestra nel cacciarsi abilmente nei guai. Gli occhi dei telespettatori sono però puntati su un’unica domanda: chi è Itsas? Ebbene finalmente nell’ultima puntata l’identità del pericoloso serial killer verrà rivelata: si tratta di Mikel (Stéphan Guérin-Tillié) il padre di Ana e patrigno di Madelein. Prima però di arrivare alla verità ci saranno diversi imprevisti e scene di adrenalina pura.

I genitori di Audrey sono vivi

Nel primo episodio dell’ultima puntata di Un’altra verità il serial killer continua a terrorizzare tutta la comunità di Biarritz. Intanto Audrey (Camille Lou) riesce a scoprire chi aveva cercato di investirla e rimane sconvolta: si tratta di Marianne, la moglie di Franck. Chi invece si sta per mettere nei guai è Ana, la migliore amica di Madeleine. La ragazza, dopo essersi iscritta all’app di incontri frequentata dall’amica, si è fatta notare proprio dall’uomo incontrato dalla vittima. Un ruolo molto importante avrà invece Jean, il marito di Audrey. Quest’ultimo riuscirà a risalire ai genitori della moglie che sono ancora vivi! Audrey, invece, gli aveva detto che erano morti in un incidente d’auto. Infine Pauline e Leo riusciranno a scoprire un collegamento tra le prime due vittime di Itsas.

Itsas viene smascherato nell’ultima puntata di Un’altra verità

Nel secondo episodio la storia torna nel passato, precisamente alla sera dell’aggressione di Madeleine. La ragazza, al rientro dalla spiaggia, era andata a cambiarsi da Ana. Qui però aveva fatto una scoperta sconvolgente: Mikel aveva tutte le foto e i ricordi delle sue vittime! A quel punto l’uomo non aveva avuto altra scelta se non quella di uccidere la ragazza. Prima di recuperare però la collana l’arrivo di Patxi, così come mostrato nella seconda puntata, lo aveva sconvolto e indotto a scappare. Qualcuno però ha assistito a tutta la scena: si tratta di Franck. Infine quando Mikel scoprirà sul cellulare di Ana l’app di incontri ne nascerà una lite furiosa.