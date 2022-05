Un’altra verità seconda puntata: riassunto e dove vedere la replica

Tutto sulla seconda puntata di Un’altra verità: riassunto, streaming e replica su Mediasetplay

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Un’altra verità, la nuova serie tv di Canale 5. Originaria della Francia il titolo originale è J’ai menti e vede come protagonista Camille Lou, molto famosa nel suo Paese. Mentre in Francia la serie ha ottenuto ottimi ascolti, in Italia non può dirsi lo stesso. La serie giunge inoltre quasi a conclusione. Infatti la settimana prossima, eccezionalmente di martedì, andrà in onda l’ultima puntata. In attesa di leggere il riassunto della seconda puntata vediamo dove recuperare gli episodi per chi li avesse persi. Lo streaming della serie è disponibile su Mediasetplay durante la messa in onda della puntata. Inoltre, sempre su Mediasetplay, è possibile rivedere la puntata in qualsiasi momento nella sezione fiction. La replica in televisione, invece, al momento non è prevista sulle reti Mediaset.

Cosa nasconde il passato di Madaleine?

Nel primo episodio della seconda puntata di Un’altra verità dopo il malore avuto da Pauline, incinta all’ottavo mese di gravidanza, il Procuratore vorrebbe toglierle il caso. La donna però vuole occuparsene ad ogni costo e così chiede di essere affiancata dal padre Joseph che già anni prima si era occupato del caso di Itsas. Tuttavia ancora nessuno crede si tratti del ritorno del pericoloso serial killer. Intanto un sospettato di nome Conan ammette di aver incontrato Madaleine dopo averla conosciuta su un sito di incontri ma si proclama vittima. Infatti a detta dell’uomo la ragazza e un altro uomo avevano l’unico intento di rubargli un vaso di valore. Itsas inoltre si intrufola nella stanza d’hotel di Audrey e le lascia un messaggio.

Audrey viene smascherata

Sempre nella seconda puntata della serie tv, nel secondo episodio, si torna nel passato. Audrey va da Elaura per scusarsi di averle rovinato l’addio al nubilato ma qualcuno sorveglia la casa. Quando i genitori di Elaura, Franck e Marianne, tornano a casa, non trovano nessuno: la figlia è sparita. Il suo corpo viene ritrovato poi sulla spiaggia: Itsas ha colpito ancora. Iniziano i sospetti sul fatto che Audrey da vittima sia colpevole e abbia mentito sull’indicazione del killer. Tutti la odiano e la sua famiglia la richiude in una clinica. Nel presente Itsas cerca di investire Audrey. L’appuntamento è, eccezionalmente, per martedì prossimo con l’ultima puntata di Un’altra verità alle 21:30 su Canale 5.