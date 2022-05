Un’altra verità, riassunto ultima puntata: qual è la vera identità di Itsas

Chi è Itsas? Come finisce la fiction di Canale 5

Per tre settimane i telespettatori di Canale 5 non hanno fatto altro che chiedersi chi è il misterioso serial killer Itsas che è tornato a tormentare la cittadina di Biarritz. Ma soprattutto chi è l’uomo che 19 anni fa traumatizzò Audrey che, tutt’oggi, continua a fare i conti con quel passato che l’ha segnata per sempre. Finalmente stasera tutti i nodi vengono al pettine. Infatti proprio in queste ore sta andando in onda l’ultima puntata di Un’altra verità, serie francese dal titolo originale J’ai menti composta da sei episodi per un totale di tre puntate. Ebbene Itsas è Mikel, il papà di Ana. Ma andiamo con ordine. Nel primo episodio andato in onda stasera proseguono le indagini sul serial killer. Audrey scopre che a cercare di investirla nella scorsa puntata è stata Marianna, la moglie di Franck.

Riassunto dell’ultima puntata di Un’altra verità

Andando avanti con la puntata Ana entra nel sito di incontri frequentato dall’amica Madeleine e contatta l’uomo con cui la ragazza si sentiva. Nel frattempo Jean, il marito di Audrey, cerca di scoprire la verità sul passato della moglie. Così riesce a rintracciare i genitori della donna che sono ancora vivi! Audrey invece gli aveva detto che erano morti in un incidente automobilistico. Mentre Pauline e Leo trovano un collegamento tra le due ex vittime di Itsas si apre il secondo episodio con un grande colpo di scena. La storia torna indietro e si vede Madeleine che va a casa di Ana per cambiarsi. Qui scopre che il padre della ragazza, Mikel, ha tutte le foto e i ricordi delle vittime di Itsas. Mikel, benché sia suo padrino, la uccide. Tenta di recuperare la collana ma arriva Patxi. Chi ha visto tutto però è Franck.

Ci sarà Un’altra verità 2?

Dopo aver svelato come finisce la serie in molti si stanno chiedendo se ci sarà una seconda stagione. Al momento un sequel non è previsto in quanto, trattandosi di una miniserie, la conclusione è ben delineata con la scoperta dell’assassino. Dalla Francia tutto tace nonostante gli ottimi ascolti avuti dalla serie. Ascolti che, invece, in Italia non si sono raggiunti e, anzi, la serie ha fatto stranamente numeri al di sotto delle aspettative.