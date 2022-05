Un’altra verità, spoiler dell’attrice: “Audrey da vittima diventerà colpevole”

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 1, 2022 , in Serie & Film Tv

Anticipazioni Un’altra verità, Camille Lou svela: “Audrey da vittima diventa colpevole”

Mercoledì 4 maggio andrà in onda la seconda e penultima puntata della fiction di Canale5 con protagonista l’attrice Camille Lou nei panni dell’avvocato Audrey. L’attrice francese, stando alle dichiarazioni riportate su Telepiù, ha tratteggiato meglio il suo personaggio fornendo degli spoiler sulla sua evoluzione. Infatti l’attrice interpreta Audrey in due periodi diversi della sua vita.

“Non capita spesso ad un’attrice di interpretare lo stesso personaggio in due periodi della sua vita. Da giovane Audrey è spaesata, insicura e, mentendo, diventa in un certo senso colpevole. Da adulta si porta dietro un senso di colpa che la tormenta”

ha rivelato l’attrice che poi ha aggiunto come questo doppio ruolo ha reso interpretare questo thriller ancora più interessante.

Fiction di Canale 5, l’attrice Camille Lou svela: “Sul set ho incontrato il grande amore”

Di recente anche sul settimanale TvMia sono state riportate delle dichiarazioni della giovane attrice francese che impersona Audrey in Un’altra verità. Nella fiction finzione e realtà si sono mescolate, infatti, l’attrice ha rivelato:

“Sul set ho conosciuto il mio grande amore, Romain Laulhé, ex campione di surf. Per esigenze di scena dovevo imparare quello sport, lui è stato il mio istruttore, mi ha insegnato ad andare in surf e…”

L’attrice ha poi aggiunto che è stato amore a prima vista, che i due incontrati, innamorati e subito dopo si sono trasferiti a vivere a Biarritz, dov’è ambientata la serie e che hanno voglia di allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio.

Un’altra verità: anticipazioni trama della penultima puntata in onda mercoledì 4 maggio

Nel frattempo mercoledì 4 maggio andrà in onda la penultima puntata della fiction di Canale 5, in prima serata a partire dalle 21.25 circa (qui sono disponibili le anticipazioni complete) E l’attrice per quanto riguarda la trama sempre stando alle dichiarazioni riportate sui due settimanali ha rivelato: “Tutta la vicenda ruota attorno ad Audrey, avvocatessa 35enne, unica sopravvissuta 16 anni prima ad un serial killer. E proprio quando Audrey sembra essersi lasciata alle spalle quella triste vicenda, una 17enne viene uccisa nella stessa città e l’incubo ritorna.”