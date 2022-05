Uomini e Donne, Gianni Sperti assente: perché non era oggi in studio?

Uomini e Donne: l’opinionista oggi non era presente in studio

E’ terminata anche quest’ultima puntata del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E ampio spazio è stato dedicato ad Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza e Armando Incarnato. Proprio questi ultimi due hanno dato vita ad un incredibile scontro, tanto che la stessa conduttrice è stata costretta ad intervenire. Ma non è finita qua perché sui social sono stati tanti a segnalare l’assenza in studio di Gianni Sperti. E ovviamente molti si sono chiesti il motivo per cui stavolta abbia dato forfait, visto che difficilmente succede. Cos’è successo?

Gianni Sperti assente dal dating show oggi: qual è il motivo?

Ovviamente molti telespettatori hanno già fatto le più svariate ipotesi sui social sull’eventuale motivo che ha spinto l’opinionista a non partecipare alla puntata di oggi di Uomini e Donne. C’è anche chi ha ipotizzato un suo clamoroso allontanamento da parte della redazione. Ma quale sarà la verità? L’uomo, che giorni fa ha criticato Matteo (il corteggiatore della tronista Veronica), non ha dato alcuna spiegazione sui social, ma intanto si segnala che poco fa ha pubblicato alcune storie su instagram dal dietro le quinte del programma, visto che oggi verrà registrata una nuova scoppiettante puntata. Quindi qualsiasi tipo di illazione circolata online su un suo eventuale addio al programma è decaduta nel giro di pochi minuti.

UeD, fan felici dell’assenza oggi dell’opinionista: “Si sta molto meglio”

L’assenza di Gianni Sperti è comunque stata accolta molto positivamente da diversi telespettatori. Difatti questi ultimi su twitter non hanno negato il fatto che la sua assenza abbia reso più piacevole seguire la puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi, dove le polemiche non sono certo mancate: c’è stato anche un terribile scontro tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, che ha dimostrato ancora una volta quanto nutrano l’uno per l’altro veramente poca stima. Nella puntata di oggi non sono mancati neppure gli attacchi di Tina Cipollari nei confronti di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Difatti l’opinionista è convinta che tra loro ci sia ancora del sentimento. Insomma anche la puntata di oggi non ha certo annoiato il pubblico a casa.