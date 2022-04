Uomini e Donne, Gemma Galgani prende una decisione: Maria De Filippi sorpresa

Uomini e Donne, la popolare dama vuole conoscere Giacomo: “Mi interessa”

Quest’ultima puntata settimanale del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi è iniziata con Gemma Galgani al centro dello studio. In questa occasione la conduttrice, prima di farla parlare, ha mandato in onda la clip in cui i telespettatori hanno avuto modo di vedere la sua esterna con il cavaliere, che giorni fa è venuto in trasmissione per corteggiarla. Un volta finito l’RWM la dama ha sorriso e ha rivelato a tutti di avere l’intenzione di continuare questa conoscenza:

“Abbiamo passato dei momenti molto spensierati…E’ stata una serata divertente e carina…Voglio conoscerlo meglio…”

Una decisione che ha preso alla sprovvista tutti i presenti, compresa la conduttrice, che infatti gliel’ha fatto subito notare.

Maria De Filippi spiazzata da Gemma Galgani: “E’ la prima volta che un settantaduenne ti interessa”

La conduttrice di Uomini e Donne, come detto poco fa, non ha nascosto tutto il suo stupore nel momento in cui la dama ha accettato il corteggiamento del cavaliere Giacomo. Il motivo? La sua età. Difatti la presentatrice, che ieri ha fatto un annuncio clamoroso, ha subito fatto notare che è la prima volta che vede la donna così incuriosita da un uomo di età avanzata:

“E’ la prima volta, cioè Gemma…Diciamo…Senza nulla togliere alle tue scelte…Però è la prima volta che un settantaduenne ti incuriosisce da un po’ di tempo a questa parte…”

La dama, che è tornata ad essere protagonista del dating show, ha quindi risposto affermativamente, asserendo che in effetti non ha tutti i torti: “E’ la prima volta…Però mi interessa…”

Tina Cipollari provoca la dama: “Finalmente ti sei arresa non vedendo risultati”

E’ poi intervenuta l’opinionista di Uomini e Donne, la quale ovviamente ha preso la palla al balzo per lanciare l’ennesima frecciatina nei confronti di Gemma Galgani. Difatti la donna ha dapprima fatto presente al cavaliere che solitamente la dama ha sempre provato attrazione per i giovani, e successivamente ha detto con estrema ironia che forse ha cambiato gusti dopo tutti i due di picche che si è presa:

“Probabilmente ha cambiato gusti…Vuol dire che sta maturando finalmente…Ti sei arresa non vedendo risultati…”

La dama ha però preferito non risponderle, onde evitare di cadere nella sua provocazione.