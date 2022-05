Uomini e Donne oggi, colpo di scena per Luca Salatino: un bacio cambia tutto

Anticipazioni puntata 17 maggio: Luca Salatino bacia Lilli, Soraia delusa

Dopo aver ospitato Isabella e Fabio ieri, oggi Maria De Filippi tornerà in onda alle 14.45 per far compagnia al pubblico di Canale5 fino alle 16.10. Al centro dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne ci saranno ancora una volta i protagonisti del trono over e classico. In particolare si continuerà a parlare dei tronisti che si avvicinano alla scelta. Il bel romano infatti sarà al centro dello studio per commentare le esterne fatte in settimana con le sue due corteggiatrici. È con Lilli che ci sarà un avvicinamento inaspettato, scatterà infatti un bacio appassionato. La reazione della Allam in studio non si farà attendere, la ragazza manifesterà tutta la sua delusione e si dirà sempre più sicura della sua decisione di non baciare più il tronista. Come la prenderà il ragazzo? Sarà Lilli la sua scelta?



Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: tronista lascia a casa un corteggiatore e spiazza tutti

Oltre a Luca Salatino, oggi in puntata si parlerà anche di Veronica Rimondi. La ragazza continua il suo percorso sentimentale nel dating show di Canale con i suoi tre corteggiatori: Matteo, Andrea e Federico. Quest’ultimo però sarà lasciato a casa questa volta e di lui non si parlerà in puntata, segno che la scelta della 26enne ricadrà sicuramente su uno degli altri spasimanti. Nonostante la rosa dei corteggiatori si sia ristretta, la giovane sarà ancora molto indecisa e in preda ai dubbi. Intanto nell’appuntamento odierno con il talk dei sentimenti Mediaset ci sarà un colpo di scena anche per Gemma Galgani.

Spoiler puntata di oggi: arriva un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Potrebbe chiudersi con un lieto fine la stagione a Uomini e Donne per la dama di Torino. Oggi infatti Maria de Filippi la farà sedere al centro dello studio e annuncerà l’arrivo di un signore pronto a conoscerla. Felicemente colpita, la dama ascolterà la presentazione del nuovo arrivato e sarà decisa a iniziare una conoscenza con lui. Non mancheranno ovviamente le battute di Tina Cipollari, che bloccherà in più occasioni la presentazione del cavaliere e punzecchierà la dama (che ieri ha ricevuto un brutto colpo), puntando il dito contro il suo eccessivo entusiasmo. Il nuovo arrivato sarà l’uomo giusto per la 72enne? Non resta che attendere la puntata di oggi pomeriggio per scoprirlo!