Uomini e Donne, racconto doloroso di Roberta Giusti: “Tumore in famiglia”

Roberta Giusti svela un retroscena sulla famiglia: “Un tumore si è portato via mio padre”

È terminato da un po’, il percorso come tronista, ma Roberta Giusti continua a essere molto amata dal pubblico italiano e soprattutto da quello che si appassiona alle vicende sentimentali del talk show di Maria De Filippi in onda dalle 14.45 su Canale5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ma non tutti sanno che l’ex tronista ha dovuto superare dei momenti complessi, ed è lei stessa ad averlo raccontato in un’intervista al settimanale DiPiù Tv: “Un tumore mi ha portato via mio padre. Davo la colpa a mia madre”.

Uomini e Donne: Roberta non era convinta di trovare l’amore in televisione

E pensare che l’ex tronista di Uomini e Donne non era affatto convinta che avrebbe trovato l’amore in trasmissione e invece piano piano si è dovuta ricredere, anche se ha chiesto al padre (morto a causa di un tumore) che le mandasse un segno qualora Samuele fosse davvero l’uomo giusto per lei. Gli ha raccontato dei momenti tristi che ha avuto con la sua famiglia quando aveva quattordici anni. Solamente a diciotto anni ha deciso di voltare pagina, di trasferirsi a Roma e frequentare l’università. Ha preso una casa in affitto con delle amiche e ha accettato l’aiuto economico della madre con cui ha riallacciato un rapporto quantomeno sereno.

L’ex tronista è felice con Samuele, anche se: “All’inizio eravamo spaesati”

Ora come ora Roberta Giusti è davvero felice con Samuele Carniani che ha conosciuto all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Certo “all’inizio eravamo spaesati”, come ha raccontato lei stessa nell’intervista, “poi però si sono dati un bacio ed è stato come se si conoscessero da sempre. La loro prima notte l’hanno passata a parlare, per dirsi tutto quello che avevano nella mente, finalmente lontani dalle telecamere e dall’attenzione del pubblico in studio e da casa. Le presentazioni in famiglia sono avvenute dopo essere usciti dal programma e sono state molto felici entrambe. Ora non rimane che costruire il loro nido d’amore, e per ora hanno trovato un appartamento giusto per loro due soli.