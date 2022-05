Uomini e Donne, Roberta Giusti ha un duro sfogo: “Disgustata e innervosita”

L’ex tronista su tutte le furie sui social: “Non è possibile, non si può così”

Roberta Ilaria Giusti nota al pubblico per essere una ex tronista del dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, nelle scorse ore si è lasciata andare a un duro sfogo sui social che non è passato di certo inosservato ai suoi fan. La fidanzata di Samuele Carniani per iniziare ha pronunciato le testuali parole: “Allora parliamone, sono venuta a una festa di compleanno, camminavo tranquillamente per raggiungere il locale e un cogl****, scusatemi il termine, passando con una smart che mi inquadra con il telefono facendo un video a me e alla mia amica urlando ma tu guarda queste due gnocche. Ma seriamente?”. L’ex tronista non ha nascosto la sua rabbia per l’accaduto, visto che nel video in questione ha inserito questa didascalia: “Sono disgustata, schifata e innervosita”. La 21enne poi ha aggiunto:

“Credetemi sono proprio schifata, sdegnata, non è possibile, non si può così, ancora, no!”.



La fidanzata di Samuele Carniani stufa: “Quando imparerete a stare al mondo?”

Nelle scorse ore Roberta Ilaria Giusti, una ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato tra le storie del suo profilo Instagram ciò che è successo mentre lei era in procinto di recarsi a una festa di compleanno. La fidanzata di Samuele Carniani dopo aver fatto sapere che un ragazzo ha fatto un filmato a lei e a una sua amica, ha aggiunto: “Tra l’altro lo stesso cogl**** che era passato tre secondi prima nella stessa strada facendo sempre dei commenti del genere, urlandoli in una maniera imbarazzante, quando ho visto il telefono sinceramente mi sono rifermata, stavo prendendo la targa della macchina ma poi è andato via, non sono riuscita a farlo”. La 21enne inoltre ha scritto: “Io mi chiedo solo chi cav*l* vi ha cresciuto? Cosa vi passa per la testa? Quando imparerete a stare al mondo?“.

“Aurora Colombo sarebbe stata la scelta di Luca Salatino”, Roberta Giusti ne è convinta

Intanto nei giorni scorsi l’ex tronista sempre molto attiva sui social, quando uno dei suoi tanti follower le ha domandato chi sceglierà secondo lei Luca Salatino ha risposto: “Ero convinta che avrebbe scelto Aurora, e sono convinta che anche se lei non si fosse comportata in quel modo sarebbe stata la scelta, lui era proprio partito per lei”. Poi la fidanzata di Samuele Carniani ha fatto sapere chi sarà la fortunata secondo lei: “Per come stanno le cose ad oggi, almeno da quello che vedo Soraia”.