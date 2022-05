Roberta Giusti convinta: “La scelta di Luca Salatino sarebbe stata Aurora”

Uomini e Donne: “Luca Salatino era proprio partito per Aurora”, parla una ex tronista

Di recente nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi c’è stato l’abbandono di Aurora Colombo, che ha deciso di smettere di corteggiare Luca Salatino. L’ex tronista Roberta Ilaria Giusti quando uno dei suoi fan le ha chiesto secondo lei chi sceglierà il suo ex corteggiatore, ha risposto: “Ero convinta che avrebbe scelto Aurora, e sono convinta anche adesso che se lei non si fosse comportata in quel modo sarebbe stata lei la scelta, lui era proprio partito per lei“.



Chi sarà la fortunata tra Soraia e Lilli? Il parere di Roberta Ilaria Giusti

A seguito della scelta improvvisa di una sua corteggiatrice di andarsene via da Uomini e Donne, il tronista si è sfogato facendo capire di essere in crisi per le poche certezze da parte di Soraia e Lilli. Roberta Ilaria Giusti nelle scorse ore dopo aver fatto sapere sui social che secondo lei la scelta del tronista sarebbe stata Aurora Colombo qualora fosse rimasta nella trasmissione, ha detto chi sarà la fortunata adesso: “Per come stanno le cose ad oggi, almeno da quello che vedo credo Soraia”.

Intanto nelle scorse ore la corteggiatrice che ha mollato la presa ha concesso un’intervista ai microfoni di MondoTV24. La 30enne per iniziare ha dichiarato la ragione per cui ha partecipato al programma di Maria De Filippi: “Mi ha spinta a partecipare la capacità di rimettermi in gioco in un contesto dove per forza devi tirare fuori il carattere”. Poi si è espressa sulla sua scelta di autoeliminarsi: “E’ una cosa che ho deciso la sera prima perchè mi sono chiesta come fosse possibile che provasse determinate cose per me se contemporaneamente alle mie esterne ne faceva altre con altre ragazze. Gli ho mandato una lettera di cui forse ha capito poche cose di ciò che gli volevo trasmettere, non me la sono sentita di baciarlo perchè non mi andava di vivere la stessa situazione vissuta in precedenza sentendomi una cretina e lui è scattato in maniera esagerata”.

Riccardo Guarnieri criticato da una ex corteggiatrice: “Lo trovo un narcisista”

Sempre nel corso dell’intervista, l’ex corteggiatrice ancora una volta si è detta convinta che sarebbe stata lei la scelta di Luca Salatino: “Per come mi sono vista tutto e per ciò che mi trasmetteva sono certa avrebbe scelto me, adesso si troverà in difficoltà. Lo vedevo molto confuso. Vedendo lui mi sentivo di essere io la scelta”. Poi la 30enne si è espressa su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “E’ una storia che non si è mai chiusa, lei è molto debole nei confronti di lui, fa ancora fatica a gestire le sue emozioni. Credo tra loro ci sarà qualcosa, l’ho notato da come si guardano”. Soprattutto l’ex rivale di Soraia e Lilli ha criticato l’atteggiamento dello storico cavaliere: “Lo trovo un narcisista nel continuare a non schierarsi, senza prendere una posizione”.