Verissimo, dolore immenso per Bianca Guaccero: “Non riesco a superarlo”

Bianca Guaccero e il momento difficile della separazione dall’ex marito

Dopo circa 10 anni di assenza da Verissimo l’ormai ex conduttrice di Detto Fatto è tornata nello studio di Canale 5. La sua è stata un’intervista molto intensa e toccante nella quale Bianca Guaccero si è raccontata senza filtri. Tra i vari argomenti toccati c’è stato anche quello riguardante la separazione dal suo ex marito avvenuta quando la loro figlia aveva soltanto tre anni. Benché come detto dalla Guaccero i due abbiano cercato sempre di tutelare la bambina resta il dolore per non essere riusciti a regalarle una famiglia classica. A tal proposito Bianca ha ricordato i momenti più belli della sua infanzia quando guardava un film sul divano la sera insieme ai suoi genitori e a suo fratello o quando andavano al cinema tutti insieme.

“Pensare che mia figlia non avrà quei ricordi è la cosa che più non riesco a superare”

ha ammesso la Guaccero.

L’ospite di Verissimo contro la stampa del web: “Titoli sensazionalistici per avere il clic in più”

Nel corso dell’intervista Silvia Toffanin ha ricordato l’ultimo sfogo di Bianca Guaccero in merito ad alcuni articoli su di lei. Così come denunciato a Le Iene Bianca anche oggi ha ribadito il concetto. Non ce l’ha con i giornalisti seri, che raccontano le cose per come sono davvero. Ma con quelli del web che spesso estrapolano sue frasi per creare un articolo ad affetto che poi una volta aperto in realtà non contiene nulla. Queste le sue parole:

“Vengono creati titoli sensazionalistici e storie che non esistono. Si fa a gare a chi fa il titolo più altisonante per avere il clic in più, un guadagno, ma si fa sulla vita degli altri”.

La Guaccero ha detto che continuerà a denunciare questo meccanismo che secondo lei andrebbe fermato.

Commovente sorpresa per Bianca Guaccero: “E’ ciò per cui vale la pena esistere”

Ha ricevuto ben due sorprese la conduttrice a Verissimo, una dalla mamma e una dalla figlia. In particolare la bambina ha speso per la mamma parole bellissime, dicendosi grata di quanto Bianca faccia per lei. Silvia Toffanin l’ha dunque tranquillizzata, in merito al discorso della separazione, perché la figlia ha percepito ugualmente l’amore.

“Questo è tutto ciò per cui vale la pena di esistere”

ha detto commossa la Guaccero che intanto è pronta per un nuovo progetto dopo Detto Fatto.