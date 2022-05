Verissimo, ospiti sabato 14 maggio: Raoul Bova presenta Giustizia per tutti

Raoul Bova torna su Canale 5 per presentare la nuova fiction

Manca solo un giorno all’inizio del weekend ed anche questa settimana Silvia Toffanin sta preparando una super puntata. Tra gli ospiti di sabato 14 maggio a Verissimo ci sarà anche Raoul Bova che sta vivendo un vero e proprio momento d’oro della sua carriera attoriale e non solo. Raoul è infatti il nuovo protagonista di Don Matteo, ogni giovedì sera su Rai 1, nel ruolo di Don Massimo e il pubblico, inizialmente scettico, sembra aver apprezzato molto la sua entrata. E ancora, è il doppiatore del nuovo film Disney Cip e Ciop agenti speciali, in uscita il 20 maggio, insieme a Francesca Chillemi e Giampaolo Morelli. Ma non finisce qui perché da mercoledì 18 maggio Raoul Bova debutterà in Giustizia per tutti, la nuova fiction di Canale 5. Un thriller mozzafiato nel quale il protagonista Roberto Beltrami verrà accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie.

Gli ospiti di Verissimo sabato 14 maggio tra danza, politica e reality

Oltre a Raoul Bova nel popolare salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 arriveranno anche altri ospiti. Come ogni sabato ci sarà uno spazio dedicato ad Amici e all’ultimo eliminato. Arriverà dunque Dario Schirone che ripercorrerà il talent tra danza e amore per Sissi. Parlando proprio di amore ci sarà Lulù Selassiè che racconterà la sua verità sulla rottura con Manuel Bortuzzo, dopo l’intervista di quest’ultimo di sabato scorso. Per la prima volta ci sarà poi Matteo Renzi, che si racconterà tra privato e carriera. E ancora, direttamente da L’Isola dei Famosi ci saranno Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e padre di Belen. Infine la Toffanin accoglierà Cristina Chiabotto, che parlerà dopo l’annuncio della gravidanza del suo secondo figlio.

Doppio appuntamento su Canale 5: tornano le storie più belle del programma

Dopo aver versato lacrime davanti al pubblico Silvia Toffanin è pronta per i nuovi appuntamenti di Verissimo della settimana. Infatti, come ogni weekend, non ci sarà soltanto la puntata inedita di sabato 14 maggio. Il secondo appuntamento è per domenica 15 maggio, sempre alle 16:30, con Verissimo – Le storie, dove verranno riproposte alcune delle più belle interviste andate in onda nelle varie edizioni della trasmissione.