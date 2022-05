Verissimo, Silvia Toffanin spiazza Alex: “Posso fare una rivelazione shock?”

Alex e Cosmary stanno ancora insieme? Mistero risolto a Verissimo

Tra tutte le coppie (tantissime) che si sono formate quest’anno ad Amici 21 sicuramente quella formata da Alex e Cosmary era la più in bilico. I due infatti si sono conosciuti in corsa e per poco tempo, visto che la ballerina è stata eliminata prima del Serale. Tanti i mesi passati lontani che però sembrano non aver intaccato i sentimenti dei due ragazzi. Oggi Alex è stato ospite da Silvia Toffanin ed ha parlato anche della fidanzata, sebbene con la sua solita timidezza. Per sfatare ogni dubbio sul loro rapporto la conduttrice improvvisamente ha detto:

“Posso fare una rivelazione shock?”.

Alex è piombato nel più profondo imbarazzo e nella più grande preoccupazione ma la Toffanin ha subito continuato: “Cosmary è qui. E’ dietro le quinte”.

Silvia Toffanin imbarazza il cantante a Verissimo: “L’ha detto o me lo sono sognato?”

Una cosa è certa: tra Alex e Cosmary è amore! Seppur titubante Alex, messo alle strette, l’ha ammesso. A farglielo dire è stata la conduttrice con la domanda diretta: “Ma è amore?”. Il cantante inizialmente era imbarazzato e incerto. Poi Sissi e Michele, gli altri due finalisti di Amici seduti accanto lui come ospiti, gli facevano pressioni per fargli rispondere di sì. Così Alex nella confusione generale ha dato un assenso. “L’ha detto o me lo sono sognato?” ha scherzato la Toffanin con il ragazzo. Poi Silvia ha aggiunto:

“Per festeggiare mandiamo Alex a cantare così si leva dall’imbarazzo”.

Alex svela uno dei momenti più difficili del talent: “Duro colpo”

Nel corso dell’intervista Alex ha rivissuto il suo percorso e tracciato un bilancio dell’esperienza fatta ad Amici. Il cantante, che ha fatto pace con Luigi, tirando le somme ha detto di aver imparato tanto e di essere cresciuto. Una menzione speciale poi per Maria De Filippi, capace di farlo aprire e di farlo riflettere su alcuni suoi lati. Infine Alex a Verissimo ha raccontato un momento durissimo: l’eliminazione di Cosmary. Queste le sue parole: