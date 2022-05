Vladimir Luxuria è un fiume in piena: “Quando perdo le staffe all’Isola…”

Isola dei Famosi, opinionista rompe il silenzio: “Quando perdo le staffe la borsa gira”

Continua a regalare sorprese il programma condotto da Ilary Blasi che ieri sera ha visto l’addio definitivo di Clemente Russo, che ha seguito a ruota l’uscita della moglie, e le nomination di Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis, mentre Blind è traghettato su Playa Sgamada. A rompere il silenzio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni è stata Vladimir Luxuria che, in coppia con Nicola Savino, anima le dinamiche del reality. Sempre pronta a esporsi e criticare i protagonisti di turno, l’opinionista ha ammesso di avere una sorta di rituale quando perde la pazienza (che non è passato di certo inosservato al pubblico dell’ammiraglia Mediaset) e di non poter rinunciare alla sua borsa in puntata.

“Mi serve per farla ruotare quando perdo le staffe!”.

Questo lo sfogo dell’artista che ha poi raccontato un retroscena inaspettato, sottolineando:

“Ogni settimana facciamo prima la prova della borsa, se non gira bene la modifichiamo o cambiamo il manico”.

Vladimir Luxuria svela un retroscena: “Quello è stato un omaggio a tutte le donne scaricate”

Oltre ad aggiungere pepe all’Isola dei Famosi con le sue osservazioni sempre attentissime, che l’hanno portata a scontrarsi con Laura ieri, l’opinionista incanta di puntata in puntata il pubblico di Canale5 con i suoi look ispirati alle grandi donne del mondo dello spettacolo e non solo. Uno in particolare è stato molto amato: quello della Bond Girl.

“Può sembrare un abito da fiaba invece il richiamo è a 007 Missione Goldfinger e alle bond girl, che vengono sempre lasciate”.

Insomma, un “omaggio a tutte le donne scaricate” quello dell’opinionista del reality che in puntata ama indossare anche cerchietti, in onore della madre, definita “la diva delle dive”.

L’isola dei famosi, opinionista pronta a fare una sorpresa ai naufraghi? “Esplorerei da vicino le dinamiche”

Non ha dubbi Vladimir Luxuria: se dovesse sbarcare in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi vestirebbe come Angelina Jolie in Tomb Raider. Però, a differenza dell’attrice, non andrebbe affatto a caccia di tesori, ma metterebbe sotto torchio i naufragi. “Esplorerei da vicino le dinamiche” ha ammesso. Nelle prossime puntate del reality di Canale5 l’opinionista ha in serbo altre sorprese: “Stiamo lavorando a Marylin Monroe”. Intanto l’appuntamento con la nuova puntata del reality è per venerdì 20 maggio a partire dalle 21.25, e Luxuria è pronta a smascherare ancora intrighi e strategie con il suo piglio inconfondibile e disarmante ironia.