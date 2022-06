Adriana Volpe, arriva il giudizio inaspettato di Costanzo: “E’ irrequieta”

La nota conduttrice cerca un posto nei palinsesti. Il parere di Maurizio Costanzo

Adriana Volpe una nota conduttrice televisiva è in cerca di un posto nei palinsesti. A dire la sua sull’ex gieffina ci ha pensato il marito di Maria De Filippi, ai microfoni del settimanale Nuovo. Le parole pronunciate dal giornalista sono state le testuali:

“I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice“.



Il noto giornalista lancia una frecciatina all’ex gieffina: “Chi troppo vuole nulla stringe”

Adriana Volpe conosciuta soprattutto per essere un ex volto della Rai, per fare carriera deve avere tanta calma, e a dirlo è stato Maurizio Costanzo sulle pagine del settimanale Nuovo. Per la precisione il famoso giornalista ha dato questo consiglio alla collega: “Dovrebbe avere più pazienza. Forse”. Sempre il marito di Maria De Filippi ha risposto a una signora chiamata Lucia, quando gli ha chiesto cosa ne pensa del percorso professionale dell’ex gieffina con queste parole: “Due anni fa di fatto ha rinnegato la sua professione da conduttrice per gettarsi nella mischia del Grande Fratello Vip, che a me non piace affatto”. La signora in questione ha continuato a dire la sua, facendo un rimprovero alla nota 49enne: “Dopodichè è stata promossa a opinionista del reality ma adesso non ha una collocazione. Mi pare la dimostrazione che il GF non sia un trampolino di lancio per i vip, ma solo un modo per fare soldi facili, oltre che, di fatto per rovinare le carriere. Lei doveva rimanere nella tv pubblica, mi piaceva tanto nella Rai!”.

La replica del giornalista non si è fatta attendere, dato che ha lanciato una chiara frecciatina alla collega, per aver pronunciato un proverbio che suggerisce di accontentarsi di quello che si ha perchè se si pretende troppo si finisce per non ottenere nulla: “Chi troppo vuole, nulla stringe, non so se si addica a lei”.

L’ex volto della Rai dice la sua su Sonia Bruganelli: “Ha vissuto il GF come una parentesi”

Intanto la nota conduttrice nelle scorse settimane, precisamente in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha detto la sua su fatto che Sonia Bruganelli non vuole ricoprire il ruolo di opinionista del reality show che vede al timone il conduttore Alfonso Signorini qualora glielo dovessero riproporre: “Credo che lei abbia vissuto questa esperienza come una parentesi nella sua carriera professionale”. A proposito di ciò, l’ex gieffina ha fatto un complimento alla moglie di Paolo Bonolis, nonostante i diversi screzi avuti nel seguitissimo programma di Canale 5: “E’ una potenza dietro le quinte, credo che abbia il piacere di tornare a fare quello che sa fare bene”.