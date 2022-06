Al Bano, dolore immenso: morta a 42 anni la sua violinista Pamela Rosato

Si è spenta all’improvviso la violinista pugliese, nota per aver lavorato con Al Bano

Una notizia terribile scuote il mondo della musica: è morta Pamela Rosato, violinista molto nota che vantava, tra le sue collaborazioni, alcuni progetti con Al Bano nonché qualche partecipazione come musicista al Festival di Sanremo. Come apprendiamo da Fanpage, era giovanissima, aveva infatti solo 42 anni: il suo decesso è avvenuto domenica a Senigallia, in provincia di Ancona, città nella quale si era trasferita dopo le nozze. Con il cantante di Cellino San Marco aveva collaborato per la realizzazione di un video musicale.

Come è morta la violinista famosa in tutta Italia, che abbiamo visto al Festival di Sanremo

Ma come è morta Pamela Rosato? Sempre dalla testata giornalistica menzionata nel paragrafo precedente, apprendiamo che era da tempo lottava contro una brutta malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Se ne è andata due giorni dopo il suo 42esimo compleanno, all’ospedale Torrette di Ancona, dove era stata ricoverata di recente in seguito al peggioramento delle sue già critiche condizioni di salute. A starle accanto fino all’ultimo sono stati i genitori Cosimo e Filomena, il marito Stefano e la sorella Stefania. I funerali sono stati celebrati ieri in una chiesa di Cesanella, alle porte di Senigallia. Una seconda cerimonia è prevista per oggi presso la chiesa madre di Mesagne, in provincia di Brindisi, la sua città d’origine.

La carriera della violinista scomparsa prematuramente

Pamela Rosato, come abbiamo anticipato nel primo paragrafo, ha suonato sul palco del Festival di Sanremo assieme all’orchestra “Terra d’Otranto”. Da un paio d’anni insegnava violino presso la scuola centro studi musicali di Brindisi e nella scuola di musica della fondazione Anna Milanese della sua Mesagne. Chissà se Al Bano (che in autunno potrebbe tornare a The Voice Senior) o altri artisti con i quali Pamela ha lavorato, decideranno di ricordarla con un post sui social…