Alba Parietti provata, giorno di grande dolore: “Sei stato un maestro”

Alba Parietti addolorata ricorda il conduttore nell’anniversario della morte: “Grande maestro di noi tutti”

Si è lasciata andare ai ricordi la showgirl piemontese oggi, lunedì 27 maggio e nel postare sua passate esperienze televisive ha voluto rivolgere un pensiero anche ad un grande paroliere e conduttore nel giorno del quinto anniversario della morte. Si tratta di Paolo Limiti che appunto si è spento il 27 giugno 2017. La Parietti, attraverso il suo profilo Instagram, lo ha ricordato postando un video di una sua ospitata insieme al divo francese Alain Delon nella trasmissione Paolo Limiti Show del 2003. La showgirl a corredo del video ha ammesso semplicemente:

“Ciao Paolo Limiti, grande maestro di noi tutti.”

Insomma poche parole ma sentite un grande autore della nostra televisione forse troppo poco ricordato.

Com’è morto il conduttore Paolo Limiti, ricordato dalla showgirl nell’anniversario della scomparsa

Esattamente cinque anni fa ci lasciava il conduttore, autore e paroliere. Limiti se n’è andato a causa di un tumore al cervello, diagnosticato nel 2016 dopo un malore mentre si trovava ad Alessio che nonostante le dovute cure non gli lasciò scampo. Ad annunciarne la scomparsa tra i primi fu Nicola Carraro, produttore cinematografico e marito di Mara Venier, con un lungo post sui social. Oggi invece a ricordarlo nell’anniversario della sua morte è stata Alba Parietti che appunto come suddetto lo ha definito un grande maestro per tutti coloro che fanno questo mestiere.

Paolo Limiti anniversario della scomparsa: carriera e vita privata

È impossibile elencare tutta la carriera del conduttore scomparso. Occorre però citare che come autore di testi suoi sono quelli dei celebri brani come La voce del silenzio di Mina e Buonasera Dottore di Claudia Mori. Nella sua lunga carriera ha collaborato con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Dionne Warwick, Loretta Goggi, Fred Bongusto, Iva Zanicchi, Demis Roussos, Mia Martini, Al Bano e Romina Power e moltissimi altri. Mentre in tv, oltre ad essere autore di molte trasmissioni, ha condotto, solo per fare due esempi, diverse edizioni di Ci vediamo in tv ed una di Domenica In. Per quanto riguarda la vita privata, infine, dal 2000 al 2002 è stato sposato con la showgirl Justine Mattera.