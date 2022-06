Alessandra Amoroso autografo negato: il suo chiarimento dopo le polemiche

La cantante salentina rompe il silenzio dopo la bufera: “Ecco perché non ho fatto l’autografo”

Ha fatto il giro del web in poche ore il video di Alessandra Amoroso che, in maniera molto educata, ha rifiutato di fare un autografo ad una sua fan che l’ha aspettata per ore durante una pausa del suo concerto al Tim Summer Hit. Dopo le polemiche e la bufera la cantante ha rotto il silenzio attraverso i suoi social per dare la sua versione di fatti. Dopo aver spiegato di avere poco tempo a disposizione ha chiarito:

“Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo.”

Alessandra Amoroso dopo l’autografo negato ammette: “Sarò per sempre grata al pubblico”

La cantante nel suo lungo post sui social con cui ha chiarito la sua posizione in merito alla vicenda dell’autografo negato che l’ha fatta finire al centro di una vera e propria bufera sul web ha poi aggiunto di avere poco tempo a disposizione e che è sua prassi passare il tempo tra un pausa ed un’altra in un concerto con i suoi fan. Tuttavia se ha negato l’autografo alla ragazza è stato proprio per non scontentare nessuno e parlare con tutti. Subito dopo poi la Amoroso ha anche sottolineato come da sempre sia molto grata ai suoi fan poiché il suo successo e soprattutto dovuto al loro affetto e sostegno:

“Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico.

Sempre.”

La cantante lancia un monito: “Tutto questo odio non fa bene”

“Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!” ha concluso così la sua replica Alessandra Amoroso, vittima in queste ore di pesanti attacchi dopo la diffusione del video in cui rifiuta l’autografo. Il suo chiarimento basterà a placare le polemiche e la bufera?