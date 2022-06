Alessandro Gassmann dice tutto: novità su Un professore e un’altra fiction Rai

L’attore annuncia il ritorno sulle scene: tutto su Un Professore 2 e I bastardi di Pizzofalcone

Alessandro Gassmann non si ferma più. Il noto regista e figlio d’arte prepara il ritorno in scena e la notizia piacerà certamente ai fan storici di alcune fiction Rai. Una di queste è I bastardi di Pizzofalcone, tratta dai romanzi del noto scrittore Maurizio De Giovanni, che dopo il successo della terza stagione si appresta a tornare con una nuova tornata di episodi. Intervistato da Repubblica, Gassmann ha scoperto le carte sul suo futuro, che si preannuncia scintillante e quindi per questo carico di impegni. Nella personale agenda del premiato attore e regista à previsto anche un doppio ritorno:

Ho di recente fatto il mio terzo film. Per la televisione mi aspettano due set. I bastardi di Pizzofalcone e a gennaio la seconda stagione di Un professore

le parole dell’artista chiamato dunque a un tour de force non indifferente nei prossimi mesi.

Alessandro Gassmann racconta la sua battaglia: “Ha avuto origine quando è nato mio figlio”

Il figlio del celebre regista Vittorio non è impegnato solo dietro la macchina da presa o sul set. Da anni infatti il celebre attore conduce una battaglia personale a difesa dell’ambiente e tra le pagine di Repubblica ha raccontato meglio i dettagli di questo suo grande impegno: “Tutto ha avuto origine quando è nato mio figlio. Ho iniziato a riflettere sulla fine di questo pianeta, siamo la specie più dannosa. Ho iniziato a pensare in maniera assillante e ossessiva al clima” – ha raccontato al quotidiano Alessandro Gassmann – .

Il regista pronto per altre novità: “Ho due progetti”

Non solo i tanti impegni imminenti e le produzioni in arrivo, Alessandro Gassmann ha lasciato spazio sull’agenda anche per il ritorno dietro la macchina da presa. Presto infatti, come confermato tra le pagine di Repubblica, l’attore romano sarà impegnato in alcune novità: “Ho due progetti come regista di cui ora non posso parlare, entrambi partono da Napoli” – ha svelato l’attore di fiction Rai di successo come I bastardi di Pizzofalcone – . Nonostante un curriculum di tutto rispetto, l’attore non si è mai sentito così carico. E presto arriverà il momento di rivederlo in pista.