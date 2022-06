Alessandro Iannoni difende Carmen Di Pietro: “Ecco perché è così severa”

Isola dei Famosi, l’ex naufrago spezza una lancia in favore di sua madre: la confessione

Lunedì 23 maggio Alessandro Iannoni ha deciso di non continuare l’avventura a Cayo Cochinos per non rimanere troppo indietro con gli studi. Ovviamente ha dovuto lasciare sola sua mamma Carmen Di Pietro, la quale ha appoggiato al 100% la sua decisione. Sull’ultimo numero del settimanale Oggi ha rilasciato una lunga intervista proprio per parlare di questa sua esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi. Ad un certo punto la giornalista ha fatto notare al ragazzo che sua madre ha sempre detto di essere molto severa nei confronti suoi e di sua sorella: “Mai pensato di ribellarti?”. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha rivelato di credere che agisca in quel modo per il loro bene:

“Ho sempre pensato che se mamma ci dà questa educazione è perchè convinta che sia la migliore, la più utile per noi…So che lo fa per il nostro bene…”

Alessandro Iannoni non ha dubbi: “Mia madre? E’ un po’ pazza ma non la cambi”

Successivamente l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista sull’ultimo numero del magazine Oggi, non ha poi negato che sua madre Carmen Di Pietro è forse un po’ pazza, ma bisogna prenderla così com’è perchè è veramente difficile possa cambiare: “E’ un po’ matta ma non la cambi…E’ parecchio apprensiva…” Il giovane ex concorrente del reality show adventure di Canale 5, il quale ha rivelato di essere un po’ indietro con lo studio, ha poi confessato che in casa devono anche seguire delle regole assurde perchè non ha la minima intenzione di crescere dei ‘bamboccioni’: “Pretende che ci alziamo alle 6 del mattino anche nel weekend…”

Carmen Di Pietro, il figlio lo confessa: “Ha un vero e proprio incubo”

La giornalista di Oggi ha poi fatto presente ad Alessandro Iannoni che sua madre all’Isola dei Famosi è sembrata essere quasi terrorizzata al solo pensiero che potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia con Maria Laura De Vitis. Ed il ragazzo non ha fatto mistero che sua madre, la quale giorni fa ha litigato con Marco Maccarini, ha l’incubo che possa voler bene ad un’altra ragazza: “Fece scappare la mia ex fidanzata…”