Alessandro Iannoni nel panico dopo L’Isola dei Famosi: “Devo studiare, ma…”

Isola dei Famosi, l’ex naufrago nei guai dopo il suo ritorno in Italia: c’entra l’università

Settimana scorsa Alessandro Iannoni ha deciso di abbandonare il reality show adventure perchè nelle prossime settimane deve dare degli esami all’università. E anche stamattina si è alzato prestissimo per studiare. Tuttavia il figlio di Carmen Di Pietro non ha fatto mistero su instagram che gli studi non stanno andando granchè bene, visto che tra pochi giorni deve dare questi esami e ancora non sa molto:

“E’ il giorno della diretta…Bellissima giornata…Devo studiare e dare tre esami entro giugno, e tutto quello che so…Niente…Parto da zero…Sono nella mer**…”

Alessandro Iannoni svela un retroscena sul reality show: “Di notte in Honduras c’è molto freddo”

Successivamente il ragazzo, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche colto la palla al balzo per svelare un interessante retroscena su L’Isola dei Famosi. Difatti il giovane figlio di Carmen Di Pietro, la quale si è arrabbiata con Marco Maccarini, ha rivelato ai suoi numerosi follower che la notte in Honduras cala praticamente il gelo, consigliando a tutti di portarsi vestiti pesanti, qualora volessero andare a vivere in un’isola deserta:

“Portatevi tute da sci, mammut, cappello…Di notte fa meno 89 gradi…”

Il giovane ha poi mostrato gli appunti che sta studiando per dare gli esami, rimarcando il fatto di essere assai indietro: “Sono veramente in difficoltà…”

L’Isola, l’ex naufrago al settimo cielo senza la mamma Carmen Di Pietro: “E quando mi ricapita”

Il weekend appena passato è stato anche il primo da solo per Alessandro Iannoni, visto che sua madre è ancora a Cayo Cochinos. E ovviamente tale evento è stato celebrato a dovere dall’ex naufrago, il quale su instagram non ha certo nascosto tutta la sua felicità:

“Penso che sia il mio primo sabato sera in cui non devo avvisare mia madre per dirle quando parto da casa, quando arrivo in un posto e quando torno…”

Il ragazzo ha poi voluto fare una battuta delle sue, asserendo schiettamente che sua madre è talmente apprensiva che manca poco che deve avvertirla anche quando va in bagno: “Un altro po’ e la devo avvisare pure quando devo urinare!”