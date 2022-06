Alfonso Signorini e il ricordo che brucia ancora: “Vivevo nel terrore”

“Vivevo nel terrore di essere scoperto”, la confessione sconvolgente del noto conduttore

Nelle prime serate di Canale5 regala sempre sorrisi ed emozioni Alfonso Signorini che sulle pagine del settimanale Chi però ha voluto svelare cosa si nasconde dietro l’immagine dell’uomo risolto e appagato che arriva ai telespettatori. Le nozze di Alberto Matano e del compagno Riccardo sono state l’occasione per fare un salto nel passato e condividere una riflessione profonda sull’amore:

“Per anni ho vissuto una vita parallela, nascosta, oscura. Mi sentivo fuori luogo ovunque e vivevo nel terrore di essere scoperto”.

Questa la confessione del presentatore che è tornato con la mente a quando da ragazzo ha cercato di tenere celata la sua omosessualità per paura del giudizio. Senza peli sulla lingua ha ammesso di aver patito molte sofferenze, ma non è voluto entrare nel dettaglio, sottolineando che anche quei momenti difficili lo hanno aiutato a diventare quello che è oggi.



Alfonso Signorini stupisce tutti con una rivelazione: “Ero un bambino in prigione”

“Se penso a me da bambino, mi guardo con tanta tenerezza”, ha raccontato il conduttore sottolineando: “Un bambino in prigione”. Ha dichiarato che giocava di nascosto con le bambole della sorella, senza farsi vedere da nessuno e poi durante l’adolescenza sentiva che avrebbe passato il resto della sua vita a nascondersi. “Per anni per sentirmi meno isolato” ha svelato “ho fatto quello che non avrei mai voluto fare”. Il presentatore di Canale5, che potrebbe avere la mamma di un’ex concorrente al GF Vip nella prossima edizione del reality in partenza a settembre, ha ammesso che ha provato a mimetizzarsi con i ragazzi del quartiere, agendo come loro e intrecciando relazioni con ragazze. Poi finalmente è arrivata la svolta e ha mostrato senza paura la sua vera natura, perchè l’amore è uno solo ed è universale.

Conduttore ammette: “Il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo è davvero una conquista”

Felice della copertina di questa settimana del settimanale che dirige, dedicata alle nozze del conduttore de La vita in diretta, Alfonso Signorini ha ammesso: “Il matrimonio è davvero una conquista che ci fa andare a testa alta”. Ma non è tutto perchè il volto di Canale5 ha voluto anche lanciare un messaggio importante ai suoi lettori, evidenziando: “L’amore, quello vero, è uno solo. Ed è quello che rende questa vita unica e straordinaria”.