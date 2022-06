Alfonso Signorini tormentato da un brutto ricordo: “Ho il terrore di…”

“Ho il terrore di andare in vacanza a giugno”, la rivelazione del noto conduttore di Canale5

Ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Chi, da lui diretto, Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip, che sta già pensando alla prossima edizione del reality, ha confessato che giugno per lui è un mese particolare che un po’ lo porta ad avere il terrore delle vacanze. Proprio così! Ha raccontato infatti che in passato è quasi sempre andato in vacanza in questo periodo per risparmiare un po’, ma la scelta non è sempre stata azzeccata. “Ho il terrore di andare in vacanza a giugno” ha svelato, raccontando una serie di esperienze negative che ancora ricorda. La prima è quella delle gite con l’oratorio in cui si partiva alle cinque del mattino e poi si giocava all’aperto sotto il sole. Il conduttore ha ricordato poi una vacanza con la nonna, appena diventata vedova, in Abruzzo:

“Ne approfittò per flirtare con il proprietario dell’albergo. Una sera mi lasciò addirittura da solo a cena perchè lui l’aveva portata in una balera poco distante”.

Alfonso Signorini è certo: “La sfiga purtroppo è qualcosa che non si evolve”

Il noto conduttore di Canale5 ha ricordato poi una vacanza con la figlia di un’amica della madre, mandata in villeggiatura proprio perchè troppo seria e dedita solo allo studio. Dopo tre giorni si era fidanzata con il bagnino. Memorabile poi anche una vacanza sull’Isola di Mustique in cui si è ritrovato da solo in un hotel appena aperto e “contava i giorni che mancavano alla partenza, come i carcerati”. Oggi le cose sono cambiate per il direttore che ha però ammesso:

“Sono un po’ meno sfigato del passato, ma la sfiga è qualcosa che non si evolve, te la porti dietro e non te ne liberi mai”.

Ha poi sottolineato che a giorni dovrebbe partire per le vacanze, proprio nel mese da lui più temuto. Riuscirà a esorcizzare la paura di giugno?

Grande Fratello Vip: quando partirà la nuova edizione e chi saranno i concorrenti

Intanto Alfonso Signorini continua a lavorare per la prossima edizione del reality di Canale5 che andrà in onda a partire da lunedì 19 settembre. Stando alle ultime anticipazioni circolate, tra i concorrenti dovrebbero esserci: Gigliola Cinguetti, Antonella Fiordelisi, Patrizia Groppelli, Antonino Spinalbese e Federico Fashion Style. Mentre sarebbe da escludere la presenza dei due opinionisti dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria e Nicola Savino.