Amici, primi problemi per Alex e Cosmary. Lui ammette: “È complicato”

Alex rompe il silenzio su Cosmary: “Ogni tanto ci sono battibecchi”

Lorella Cuccarini ha ideato un nuovo format web dal titolo “Dimmi di te” ed ha deciso di intervistare tra i primi proprio l’ex allievo della sua squadra. Alex si è raccontato a ruota libera su Amici, il rapporto con Luigi Strangis e Cosmary ecc. E proprio in merito al rapporto con la ballerina, attualmente nel cast di Battiti Live, Alex ha rotto il silenzio nonostante la sua grande riservatezza. I due sui social pubblicano poco e niente e così i fan si sono allarmati. Lui ha spiegato che va tutto bene anche se “ogni tanto ci sono dei battibecchi com’è giusto che sia in ogni relazione”. Il cantante ha raccontato poi che una volta uscito dal talent i due si sono rivisti subito. Adesso invece lui ha iniziato a girare l’Italia dunque ha ammesso:

“È un po’ complicato, però si trova sempre il tempo”.

L’ex allievo di Amici e il rapporto con il collega: “È come se sai che quella persona c’è”

Oltre a spiegare come vanno le cose con Cosmary Alex ha parlato anche di Luigi Strangis. I due avevano legato molto fin dall’inizio, come il cantante stesso ricorda. Poi però qualcosa si è rotto e sembrava irrecuperabile. Secondo Alex il problema è stato anche per i loro caratteri, entrambi chiusi e introversi. Adesso le cose vanno meglio e l’ex allievo spiega:

“Non ci sentiamo per forza di andare l’uno dall’altro. Però è come se sai che quella persona c’è, anche se non ci vai”.

Alex ha aggiunto che adesso i due si vedono e stanno coltivando la loro amicizia.

Alex racconta l’emozione più grande del talent: “Sicuramente l’entrata”

Infine il cantante ha raccontato a Lorella Cuccarini il momento più bello ad Amici:

“Sicuramente l’entrata, un’emozione che non dimenticherò mai”.

Alex spiega di essere entrato in punta di piedi come se non realizzasse davvero di essere lì. Tutto gli appariva come molto grande e luminoso. Da che vedeva tutto dalla televisione a che era lui stesso uno dei protagonisti. Altri momenti speciali, infine, sono quando ha preso la maglia del Serale, quando è stato prodotto il suo disco e quando è arrivato il primo disco d’oro.