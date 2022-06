Andy Fletcher come è morto? I Depeche Mode hanno scoperto la causa

Sono state rete note le cause della morte del tastierista dei Depeche Mode, scomparso un mese fa

E’ trascorso poco più di un mese dal giorno della morte improvvisa di Andy Fletcher, storico membro di una delle band britanniche più famose di sempre, scomparso di colpo all’età di 60 anni il 26 maggio. Oggi, come tanti blog e testate giornalistiche stanno scrivendo nelle ultime ore, sono state finalmente rese note le cause del decesso, stando ad una nota che i Depeche Mode hanno diramato in rete. Il comunicato diffuso dall’entourage della band dice che la causa della morte è stata una dissezione aortica, quindi un problema cardiaco. Ricordiamo che l’artista al momento del malore e della conseguente morte si trovava nella casa in cui viveva: purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare ed è subentrato immediatamente il decesso.

“Andy Fletcher non ha sofferto”, l’annuncio fatto dai suoi colleghi un mese dopo la morte

Come apprendiamo da TGcom24, Martin Gore e Dave Gahan dei Depeche Mode hanno scritto su instagram: “Qualche settimana fa abbiamo ricevuto il risultato degli esami medici di Andy, che ora la famiglia Fletcher ci ha chiesto di condividere con tutti voi”.

Andy si è spento per una dissezione aortica. Anche se è andato via troppo presto, non ha sofferto: è morto in modo naturale e senza sofferenze prolungate

hanno asserito inoltre i due membri rimasti della band. Ma cos’è esattamente la dissezione aortica? Dalla testata giornalistica appena menzionata apprendiamo che si tratta di una lacerazione dell’arteria principale del corpo umano, provocata dal deterioramento delle sue pareti: avviene soprattutto se si soffre di ipertensione arteriosa cronica.

Andy Fletcher ricordato a Londra con una cerimonia per celebrare la sua vita

Infine, leggendo ancora l’articolo pubblicato da TGcom24 scopriamo che la settimana scorsa si è svolta a Londra una cerimonia in memoria dell’artista, per celebrare la sua vita. Sull’evento in questione i due colleghi dei Depeche Mode hanno raccontato: “Ci sono state un po’ di lacrime ma anche tanti splendidi ricordi e non sono mancate le risate”.