Anticipazioni Sei Sorelle: grave pericolo per Adela e scontro tra Elisa e Diana

Spoiler nuove puntate della soap di Rai1: Adela corre un grave pericolo

Dalle anticipazioni sulle nuove puntate di Sei Sorelle si scopre che tutte le donne Silva saranno al centro di intrigate trame ma principalmente al centro ci sarà Adela. Nel dettaglio la maggiore delle sorelle avrà un ammiratore segreto che le sommergerà di omaggi floreali tutti giorni e questo se da un lato le farà piacere dall’altro porrà la donna al centro dei pettegolezzi del Paese e a lungo andare ciò inizierà a turbarla. Ed inoltre, dagli spoiler sulle prossime puntata si apprende che Adela ricevendo questi fiori riceverà anche una proposta pericolosa. Gli spoiler non scendono nel dettaglio ma ciò che è certo è che la donna vorrà conoscere il suo ammiratore segreto e per farlo sarà accompagnata da Merceditas ma ciò la esporrà ad un grave pericolo.

Sei Sorelle, anticipazioni prossima settimana: Elisa scappa di casa

Nel frattempo gli spoiler sulle nuove puntate della soap spagnola trasmessa da Rai1 rivelano anche che sarà guerra aperta tra Elisa e Diana. Quest’ultima si scambierà delle tenere effusioni con Salvador e la più piccola delle Silva lo scoprirà e non tarderà a mostrare la sua reazione. L’aspro confronto tra le due sorelle sfocerà in una vera e propria guerra senza esclusioni di colpi. Ed alla fine Elisa prenderà una drastica decisione: scapperà di casa. Dalle anticipazioni sulle trame della soap si apprende poi che le condizioni di salute di Rosalia peggioreranno ma Cristobal non potrà curarla poiché il fratello Rodolfo gli ha proibito di recarsi a casa delle Silva. Come si comporterà il giovane medico?

Spoiler soap spagnola: le condizione di salute di Blanca peggiorano

Ed infine dagli spoiler su Sei Sorelle si apprende anche cosa succederà alle altre tre sorelle Silva. Francisca grazie a Don Luis otterrà un’audizione prestigiosa. Celia avrà un’ottima impressione di Joaquin, il cugino di Miguel, e tra i due potrebbe nascere una sincera amicizia o forse qualcosa di più. Infine, la condizioni di salute di Blanca peggioreranno e Rodolfo, nonostante le insistenza e le minacce di Victoria, non riuscirà a lasciare la sua promessa sposa nonostante la tradisca.