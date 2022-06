Antonella Clerici devastata dalla morte della piccola Elena: “Non ho parole”

Antonella Clerici sconvolta e addolorata dalla morte della bambina di Catania: “Non trovo le parole”

Ha sconvolto tutta Italia la notizia delle scorse ore della triste morte di Elena Del Pozzo, la bambina di Mascalucia, in provincia di Catania, che secondo gli inquirenti sembrerebbe essere stata uccisa dalla madre. Come un genitore possa arrivare a compiere un simile gesto così vile se lo chiedono in molti e tra loro anche la conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior che ha affidato ai social la sua dolorosa riflessione sull’accaduto oltre che un pensiero per la piccola. La Clerici su Twitter si è chiesta:

“Cosa c’è di più doloroso di una mamma che uccide la sua bambina? La stessa bimba che le corre incontro a braccia aperte? Io non trovo le parole…”

La conduttrice devastata dalla tragica storia di Elena: “Non riesco a togliermela dalla testa e dal cuore”

“Non riesco a togliermi quella corsa dalla testa e dal cuore”

ha concluso addolorata Antonella Clerici ricordando la piccola Elena, facendo riferimento ad un video diffuso di recente che ritrae la bambina all’asilo e la si vede correre a braccia aperte verso la madre e salutare le maestre, poco prima del tragico epilogo. La vicenda ovviamente ha avuto risalto nazionale e molte trasmissioni gli hanno dedicato e dedicano ancora ampio spazio aggiornando con gli ultimi risvolti del caso. Ieri ad Estate in diretta Roberta Capua è apparsa in difficoltà nel darne la notizia. Mentre molto clamore e polemiche ha suscitato il silenzio della trattazione della vicenda di UnoMattina Estate, infatti Massimiliano Ossini e Maria Soave hanno bucato la notizia.

Antonella Clerici ed i suoi impegni futuri: indiscrezioni sui palinsesti della prossima stagione

La conduttrice è sempre molto attiva sui social dove condivide oltre le sue riflessioni su argomenti di cronaca (come in questo caso) o attualità, anche sprazzi di vita quotidiana con la figlia Maelle ed il compagno Vittorio Garrone. Finita l’estate ed il meritato riposo, però, la Clerici tornerà in onda al timone dei suoi programmi e potrebbero esserci delle rivoluzioni in arrivo.