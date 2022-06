Estate in diretta, Roberta Capua in difficoltà: “Notizia sconvolgente”

Scritto da Giulia Tolace , il Giugno 14, 2022 , in Programmi Tv

Roberta Capua sconvolta dalla morte della bambina Elena Del Pozzo

La puntata di Estate in diretta di oggi si è aperta con una terribile notizia per i due conduttori. Ovvero il ritrovamento del cadavere della bambina di Catania che sarebbe stata uccisa dalla madre, secondo le ultime ricostruzioni.

“Apriamo questa puntata senza musica, senza sorrisi, perché siamo chiamati a darvi gli ultimi aggiornamenti su una notizia davvero sconvolgente”

ha detto la Capua provata per quanto accaduto. Un inizio di puntata insolito ma doveroso per uno dei casi di cronaca più brutti degli ultimi tempi. Anche Gianluca Semprini, accanto alla collega, con difficoltà ha ammesso che questa vicenda ha colpito tutti. “Ovviamente non abbiamo nessuna voglia di sorridere” ha aggiunto prima di lasciare la parola all’inviato presente sul posto, a Mascalucia, nel terreno abbandonato dove è stata ritrovata la piccola senza vita.

L’inviato di Estate in diretta sfiora le lacrime: “E’ davvero emozionante raccontare una cosa del genere”

Il collegamento con l’inviato della trasmissione, lanciato dai due conduttori, ha preso una piega piuttosto inaspettata. In un primo momento il giornalista ha mostrato il luogo del ritrovamento, raccontando intanto la dinamica fin qui emersa. Tuttavia, mentre si avvicinava alla buca scavata presumibilmente dalla madre per occultare il corpo della bambina, l’inviato è crollato. Con la voce rotta dal pianto ha detto: “E’ davvero emozionante raccontare una cosa del genere”. A quel punto Roberta Capua dallo studio ha ripreso la linea ed ha presentato l’ospite, la criminologa Roberta Bruzzone, per dare tregua all’inviato. Poi la conduttrice ha aggiunto:

“E’ visibilmente emozionato quindi riprendi un attimo fiato”.

“Ora la piccola Elena è un angelo”, Roberta Capua provata dalla vicenda

Insieme alla criminologa Roberta Bruzzone la conduttrice ha provato a fare luce su questa vicenda tanto inquietante quanto triste. A tal proposito sono apparse piuttosto utili le parole della nonna paterna che, tra le lacrime, si è detta sconvolta per la perdita dell’adorata nipotina. Dopo un momento toccante Roberta, che è madre, si è chiesta cosa possa scattare nella mente di una mamma per arrivare a compiere un gesto così efferato. Poi la conduttrice di Estate in diretta ha aggiunto: