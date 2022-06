È sempre mezzogiorno, rivoluzione in arrivo: novità per Antonella Clerici

Antonella Clerici pronta a portare il programma in prima serata: “Se vogliamo fare uno speciale…”

La stagione estiva è ormai iniziata e con essa sono terminati i programmi che dall’autunno alla primavera tengono compagnia al pubblico. Tra questi, per quanto riguarda Rai1 e la fascia della tarda mattinata, c’è È sempre mezzogiorno, che ogni giorno raccoglie ascolti incredibili. Il programma è una ventata d’aria fresca e uno tsunami di allegria e va così bene che anche nella prossima stagione è stato confermato e tornerà. Adesso per la conduttrice è tempo di vacanze, ma a settembre ricomincerà con questa trasmissione e con The Voice Senior. Troppo poco? Intervistata dal quotidiano La Repubblica Antonella risponde:

“Col direttore Stefano Coletta parliamo molto, ma per me è giusto. Se vogliamo fare uno speciale, È sempre mezzogiorno può diventare Mezzanotte a Natale”.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno sogna in grande e pensa al ritorno all’evento musicale

Non fa troppi programmi a lungo termine Antonella Clerici, perchè ormai sa che è bene vivere solo quello presente. Per questo al momento non sa ancora quanti altri anni passerà in tv alla conduzione e per adesso pensa a lavorare alla prossima stagione televisiva. Tuttavia non nega che c’è un’esperienza che rifarebbe, ovvero quella del Festival di Sanremo.

“Prima di chiudere la carriera mi piacerebbe”

commenta la conduttrice che definisce perfetti, in particolare, i festival di Amadeus. La Clerici spiega che il collega, grazie al contratto biennale, ha costruito un progetto. Mentre lei ammette di non essere un bravo direttore artistico e di pensare più allo show.

Il messaggio di Antonella Clerici alle donne: “Siate imperfette”

Infine, nel corso dell’intervista, la conduttrice si rivolge a tutte le donne. Oggi si inseguono spesso modelli tutti uguali e si cerca di cambiare pur di apparire perfette. “Io ho avuto successo grazie alla mia imperfezione” dice la Clerici che, intanto, ha ricevuto una frecciata da una collega. Poi aggiunge:

“Alle ragazze dico siate imperfette, diverse, uniche”.

Antonella, poi, ammette di essere stata a lungo, per molti, sempre troppo. Troppo bionda, troppo riccia, troppi chili. Infine consiglia alle ragazze di studiare perché non si può fare televisione con l’ignoranza.