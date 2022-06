Ascolti L’isola dei famosi, la semifinale al 21%: che share per Ilary Blasi!

I dati auditel della prima serata di ieri, sfida tra il reality di Canale5 e il film di Rai1

E’ andata in onda ieri sera, lunedì 20 giugno, la semifinale de L’isola dei famosi 2022, con Ilary Blasi alla conduzione come sempre, affiancata in studio dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Un appuntamento, quello di ieri del reality di Canale5, particolarmente premiato dagli ascolti, avendo vinto la serata (in share ma non per numero di telespettatori, vista la durata maggiore) battendo la pellicola trasmessa sul primo canale della Rai, ossia Wonder (che ha prevalso, però, in spettatori). Riportiamo nel secondo paragrafo i dati auditel sia del programma della rete ammiraglia Mediaset che del film trasmesso su Rai1.

Gli ascolti della semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, in onda ieri sera 20 giugno

Come apprendiamo da Davide Maggio, puntualissimo ogni mattina nella pubblicazione dei dati d’ascolto di tutti i programmi Rai, Mediaset e non solo, andati in onda il giorno prima nelle varie fasce orarie, a seguire la penultima puntata de L’isola dei famosi (che ha visto il ritiro di Edoardo Tavassi) sono stati esattamente 2milioni 400mila telespettatori con uno share che, come abbiamo anticipato nel titolo, ha sfiorato il 21% (la media esatta è stata del 20.7%); il segmento Isla Bonita è stato visto invece da una media di 984mila telespettatori con uno share volato al 31.1%. Come anticipato nel primo paragrafo, il reality ha vinto in share, essendo durato molto di più, ma il film Wonder di Rai1 ha prevalso per numero di telespettatori, avendone avuti 2milioni 648mila (share del 16.3%).

L’isola dei famosi 2022, arrivata la finale: quella di lunedì prossimo sarà l’ultima puntata

E’ giunta al termine, quindi, la sedicesima edizione de L’isola, che alla fine della puntata di lunedì prossimo, 27 giugno, decreterà il vincitore. Intanto si è già saputo che il reality tornerà regolarmente in onda con una nuova edizione il prossimo anno, sempre in primavera, ancora una volta con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima edizione, però, dovrebbe andare in onda in un solo giorno settimanale (molto probabilmente il lunedì) ed essere affiancata, il giovedì o il venerdì, da La Talpa, il cui ritorno è ormai (quasi) ufficiale.