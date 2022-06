Edoardo Tavassi lascia L’Isola dei Famosi: l’annuncio spiazzante su Mercedesz

Isola dei Famosi, il naufrago costretto a ritirarsi: “Non ho mai sentito un dolore così grande”

Questa semifinale del reality show adventure condotto da Ilary Blasi è partita subito con il botto. Difatti proprio ad inizio puntata la presentatrice ha annunciato a malincuore che Edoardo Tavassi si è ritirato in seguito ad un infortunio al ginocchio. Successivamente si è collegata con la Palapa proprio per scambiare due chiacchiere con il naufrago, il quale ha spiegato i motivi per cui purtroppo non può più continuare questa avventura:

“Ho sbattuto su qualcosa, penso uno scoglio. Solo quando sono uscito ho appoggiato il piede e ho sentito un rumore, poi un altro e non sono riuscito più a piegare il ginocchio…”

L’ormai ex naufrago del reality show è poi scoppiato in lacrime, asserendo di essere ovviamente dispiaciuto di dover abbandonare il gioco a una settimana esatta dalla finale: “Avrei continuato anche zoppo…” Tuttavia ha dichiarato di non aver mai sentito in vita sua un dolore così grande.

Edoardo Tavassi cambia idea sulla naufraga: “Non ho problemi a frequentarla in Italia”

Il naufrago costretto a lasciare L’Isola dei Famosi poco prima della finale ha poi incontrato in Palapa Mercedesz Henger, la quale in queste ultime ore si è sfogata con Nicolas Vaporidis. E in questa occasione i due naufraghi si sono finalmente chiariti dopo aver discusso molto animatamente nei giorni scorsi. Difatti il fratello di Guendalina Tavassi non ha nascosto di aver forse sbagliato a pensare che i suoi sentimenti non fossero veri: “Da sempre sono un malfidato…Purtroppo nella vita ho preso tante fregature…” Tuttavia il ragazzo ha dichiarato a tutti di essere assolutamente disponibile a frequentare la naufraga. E quest’ultima non è riuscito a trattenere la felicità: “Volevo solo sapere che ci saremmo rivisti fuori…”

L’Isola, il naufrago incontra Nicolas e Carmen: “Voi dovete vincere per me”

Ilary Blasi ha poi fatto entrare in Palapa anche la mamma di Alessandro Iannoni e l’attore romano, che hanno avuto modo di salutare il loro amico Edoardo Tavassi, che purtroppo è stato costretto a ritirarsi a causa di forze maggiori. E quest’ultimo, tra un pianto e l’altro, ha dichiarato di essere davvero felice di aver avuto l’opportunità di conoscerli e di aver condiviso con loro questa avventura più unica che rara, aggiungendo di sperare che sia uno dei due a vincere il reality lunedì prossimo: “Siete state le persone più importanti…Uno di voi due deve vincere assolutamente…”