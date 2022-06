Barbara d’Urso: “È una piaga gravissima”, il duro sfogo contro il femminicidio

La conduttrice dice basta al femminicidio: “In una società civile non si può più tollerare”

Barbara d’Urso è sempre stata molto attenta e sensibile a determinati argomenti, tra cui anche il femminicidio. Proprio in queste ultime ore ha pubblicato su twitter un articolo de Il Corriere della sera in cui è stata riportata una dichiarazione del giudice Roia: “La donna che si separa unilateralmente rischia la vita…” E nella didascalia del suddetto post la popolare presentatrice di Pomeriggio Cinque ha perso le staffe, asserendo che in una società civile è inammissibile tollerare questa brutta piaga del femminicidio:

“In una società civile è impossibile da tollerare. I femminicidi sono una delle piaghe più gravi che abbiamo il dovere di eliminare…”

Barbara d’Urso va su tutte le furie: “Servono leggi certe e un cambio di passo”

La popolare conduttrice, sempre in questo suo post su twitter, non ha poi fatto mistero di credere che per combattere il femminicidio bisogna che il parlamento faccia leggi certe in tutela delle donne: “Servono leggi certe e un deciso cambio di passo… “ Secondo la presentatrice, che tra qualche mese tornerà in teatro nello spettacolo ideato da Ray Cooney, Taxi a Due Piazze, bisogna dapprima tutelare le donne che denunciano, e successivamente ascoltarle: “Le donne che denunciano devono essere sempre ascoltate…” Ovviamente il post è stato particolarmente apprezzato dai suoi tantissimi follower, che hanno messo centinaia di like, oltre ad averle fatto i complimenti per aver mostrato ancora una volta la sua spiccata sensibilità.

La presentatrice dà un consiglio ai suoi follower: “Praticate la gentilezza”

Barbara d’Urso è sempre molto attiva sui social. E infatti in queste ore, dopo aver chiesto che vengano presto presi provvedimenti contro il femminicidio, ha pubblicato su twitter un altro post in cui ha dato un consiglio spassionato ai suoi tanti follower, asserendo di credere che la cosa migliore sia essere sempre gentili con il prossimo:

“Pratichiamo la gentilezza, sempre…Come atto quotidiano e non come gesto straordinario… Dev’essere la normalità…”

E anche i suoi tanti follower hanno espresso la medesima opinione. Tra questi c’è stato anche chi non ha nascosto di sentire già la sua mancanza in Tv.