Barbara d’Urso, colpo di scena nella sua carriera: non la vedremo in tv ma…

La conduttrice di Pomeriggio 5 annuncia una novità: non c’entra la televisione…

Barbara d’Urso ha chiuso l’ultima edizione del rotocalco pomeridiano giusto venerdì scorso. E ovviamente quest’ultima ha celebrato gli ottimi ascolti registrati in questa stagione Tv, cogliendo la palla al balzo per dare appuntamento ai telespettatori a settembre. Ma non è finita qua perchè il portale Televisivo DavideMaggio.it ha rivelato che la conduttrice ha in ballo anche un altro progetto nei prossimi mesi. Di cosa si tratta? In pratica tornerà a teatro grazie allo spettacolo ideato da Ray Cooney, Taxi a Due Piazze. Alla regia ci sarà Chiara Noschese.

Barbara d’Urso, successo senza fine: sarà protagonista dello spettacolo teatrale Taxi a Due Piazze

Successivamente il portale televisivo DavideMaggio.it ha rivelato che la popolare conduttrice sarà protagonista assoluta di questo nuovo spettacolo teatrale. E al suo fianco avrà l’attrice Rosalia Porcaro. Insomma dopo tanti anni la presentatrice di Pomeriggio Cinque, che ieri ha lanciato un accorato appello invitando i suoi numerosi follower sui social a non abbandonare i cani per andare in vacanza questa estate, ha deciso di tornare al suo primo amore: la recitazione. Davide Maggio ha anche ipotizzato che questo suo ritorno a teatro potrebbe essere legato in qualche modo alla sua precaria stabilità in Tv, visto le tanti voci di corridoio che girano sul suo conto: “La sensazione è che la d’Urso abbia pensato ad un vero e proprio ‘Piano B’…”

La conduttrice lontana dalla Tv: cosa sta facendo in questi giorni

In tanti comunque si staranno chiedendo cosa starà facendo Barbara d’Urso lontana dal piccolo schermo. Quest’ultima non ha fatto perdere le sue tracce continuando a pubblicare foto e video sui social legati alla sua quotidianità. In questi giorni ha anche mostrato ai suoi tanti follower su instagram di essere tornata a Cologno Monzese, anche se ovviamente non ha fatto sapere il motivo. Forse potrebbe aver firmato il suo prolungamento del contratto, che dovrebbe finire a dicembre 2022? Chissà, intanto in queste ultime ore su twitter ha rivelato ai suoi fan di essere carica come non mai per affrontare questa estate, cogliendo la palla al balzo per chiedere loro se hanno già fatto progetti: “Voi cosa farete?”