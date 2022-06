Barbara d’Urso superata da Estate in diretta: battuto in ascolti Pomeriggio 5

Sorpasso della coppia Gianluca Semprini-Roberta Capua: ieri il programma di Rai1 ha vinto sulla concorrenza

Il miracolo del primo giorno non si è ripetuto per Barbara d’Urso ieri, martedì 7 giugno, battuta in ascolti dai conduttori di Estate in diretta: come apprendiamo da TvBlog, sempre puntualissimo nella pubblicazione dei dati auditel di tutte le trasmissioni, c’è stato infatti un sorpasso da parte di Rai1, che ha portato il rotocalco estivo condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini a trionfare. La differenza tra le due trasmissioni è stata di circa 100mila telespettatori e meno di 1 punto di share, come spieghiamo meglio nel secondo paragrafo.

Gli ascolti della puntata di Estate in diretta andata in onda ieri: oltre 1milione 400mila telespettatori

A seguire il secondo appuntamento dell’edizione 2022 del programma di Gianluca Semprini e Roberta Capua sono stati esattamente 1milione 406mila telespettatori con uno share del 17.25%. Circa 100mila spettatori e quasi 1 punto di share in più, come già detto, rispetto al competitor. L’appuntamento dell’altro ieri, il primo della stagione estiva di quest’anno, è stato visto invece da 1milione 360mila telespettatori con il 17.12% di share. Ricordiamo che la trasmissione di Rai1 farà i conti con il programma ‘rivale’ di Canale5 solo per qualche settimana ancora, dato che dall’inizio di luglio la seconda parte del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset sarà occupata da film, come avviene sempre d’estate.

I dati auditel della puntata di Pomeriggio 5 che Barbara d’Urso ha condotto ieri

Per la conduttrice di Pomeriggio Cinque le cose sono andate meglio lunedì: il primo appuntamento della settimana della sua trasmissione ha infatti avuto nella presentazione 1milione 517mila telespettatori con il 20.33% di share e nel programma vero e proprio 1milione 431mila spettatori con il 18.03% di share, risultati che hanno permesso a Canale5 di battere Rai1. Ieri, però, si è verificato un calo: nella presentazione gli spettatori sono stati 1milione 273mila e lo share del 16.85% mentre in tutto il blocco successivo la media di telespettatori è stata di 1milione 375mila e lo share del 16.92%. Vantaggio, quindi, per Rai1. E oggi come andranno le cose? Lo scopriremo domattina poco dopo le 10.00.