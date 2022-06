Barbara d’Urso, battuto l’esordio di Estate in diretta: “Ho fatto record”

Pomeriggio 5 vince la prima sfida contro Roberta Capua e Gianluca Semprini: gli ascolti

Ieri pomeriggio c’è stata la prima sfida auditel tra Estate in diretta e il programma collaudato di Barbara d’Urso. E a vincere questo primo confronto è stata proprio quest’ultima. Difatti la conduttrice nella presentazione ha totalizzato 1 milione e 517 mila telespettatori con il 20.33%, mentre il programma vero e proprio è stato seguito da 1 milione e 431 mila spettatori a casa con il 18.03% di share. La concorrenza si è invece fermata a poco più del 17% di share con 1 milione e 360 mila spettatori. Insomma la prima sfida auditel è andata alla presentatrice partenopea, che ovviamente ha festeggiato a dovere sui social.

Barbara d’Urso al settimo cielo per gli ascolti del suo programma: niente da fare per Estate in diretta

La conduttrice, subito dopo aver visto gli ascolti di Pomeriggio Cinque, ha scritto un post su twitter per festeggiare il fatto che sia riuscita a vincere la prima sfida contro Roberta Capua e Gianluca Semprini (il post è disponibile dopo questo paragrafo):

“Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi…Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di ascolti…”

Si ricorda che questa è anche l’ultima settimana in cui la popolare presentatrice, che pare abbia firmato il prolungamento del contratto con Mediaset, andrà in onda prima di andare in vacanza. Ovviamente tornerà alla guida del rotocalco pomeridiano a settembre, come da 13 anni a questa parte.

Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di ascolti… 21.23% di share nel pubblico attivo per #Pomeriggio5!!!! #colcuore❤️ pic.twitter.com/IUvaTJoWpK — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) June 7, 2022

Ascolti Pomeriggio Cinque, la conduttrice svela: “Oltre il 21% di share nel pubblico attivo”

Barbara d’Urso ha poi concluso questo suo lungo post pubblicato su twitter facendo presente di aver toccato oltre il 21% di share nel pubblico attivo contro il suo competitor: “21.23% di share nel pubblico attivo per Pomeriggio 5!!! Col cuore…” Insomma per la popolare presentatrice questo è un finale di stagione da incorniciare, visto che dapprima ha dato filo da torcere ad Alberto Matano e successivamente ha ‘rovinato la festa’ a Roberta Capua e Gianluca Semprini. Come andranno gli ascolti oggi? La conduttrice prenderà il largo? Oppure questi ultimi si rifaranno sotto? Per scoprirlo non resta che attendere gli ascolti domani mattina alle 10 in punto.