Barbara d’Urso continua a Mediaset: smentite tutte le voci sul suo addio

Pomeriggio 5 prossima edizione: ci sarà ancora la popolare conduttrice, che ha firmato il rinnovo del contratto

Sul futuro Televisivo di Barbara d’Urso sono stati scritti fiumi di parole. Difatti si sa da tempo che a dicembre il suo contratto con Mediaset sarebbe terminato. E diversi rumor hanno riportato che proprio l’Azienda di Cologno Monzese non avrebbe avuto alcuna intenzione di rinnovarglielo. Ma tutto ciò è stato smentito in queste ultime ore dalla fanpage instagram thepipol_tv. Difatti la suddetta pagina del social fotografico ha rivelato che la conduttrice avrebbe da poco firmato il prolungamento del suo contratto per un altro anno con Mediaset. E nella prossima stagione Tv dovrebbe condurre solo il programma pomeridiano di Canale 5: “Questo al momento è l’impegno previsto per Barbara…”

Barbara d’Urso: salta la prossima edizione de La pupa e il secchione show? L’ultima indiscrezione

Sempre la fanpage instagram thepipol_tv ha anche rivelato che la popolare conduttrice nella prossima stagione Tv non dovrebbe più condurre il reality show di Italia 1, che pare salterà per i costi decisamente troppo fuori portata per la rete cadetta di Mediaset: “La Pupa e il secchione potrebbe saltare una stagione per i costi troppo alto…” Si segnala inoltre che la fanpage ha anche tenuto a chiarire che pare non sia prevista neppure una nuova edizione di Live Non è la d’Urso, che ha chiuso i battenti oltre un anno fa. Insomma per la prossima stagione Televisiva sembra che Mediaset non abbia in mente di dare altri programmi alla presentatrice partenopea, che continua ad ottenere ottimi ascolti con Pomeriggio 5. Ovviamente si fa presente che le cose in quel di Cologno Monzese cambiano molto repentinamente, e quindi da qui alla presentazione dei palinsesti autunno/inverno potrebbero esserci clamorose sorprese.

Anticipazioni Pomeriggio Cinque: questa è l’ultima settimana di programmazione prima dello stop per le vacanze

Questa sarà l’ultima settimana di messa in onda per il programma quotidiano di Barbara d’Urso. Difatti la trasmissione tornerà ovviamente a settembre alla solita ora. La conduttrice l’ha ricordato poco fa anche ai suoi tantissimi follower su twitter: “Pronti, partenza… Via! Ultima settimana di questa stagione per Pomeriggio 5!” Nella puntata di oggi ampio spazio verrà ovviamente dedicato ai fatti di cronaca più importanti della giornata, mentre nella seconda parte ci sarà il classico talk con gli analisti, tra i quali ci sarà anche Patrizia Groppelli.