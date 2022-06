Barbara d’Urso attaccata per come ha trattato un’ospite: “Vittima? No!”

Dvora Ancona affonda la popolare conduttrice di Pomeriggio 5: “Ha deciso che sarò la nuova vittima”

Due settimane fa la dottoressa è stata invitata in studio da Barbara d’Urso dopo che su TikTok ha rivelato di essere certa che le naufraghe a L’Isola dei Famosi avrebbero a disposizione un chirurgo estetico pronto ad intervenire, qualora ovviamente ce ne fosse bisogno. Ovviamente in studio si è creata una vera e propria bagarre. A distanza di molti giorni dalla puntata la signora è tornata a parlare di tutta questa faccenda sempre su TikTok, cogliendo la palla al balzo per puntare il dito contro la conduttrice, rea di averla messa in difficoltà, visto che spesso e volentieri l’avrebbe zittita:

“La Barbarina ha deciso che la poverina qua sarà l’ennesima povera vittima che cadrà nelle sue mani…”

Barbara d’Urso criticata dalla sua ospite: “Ho perso la pazienza”

La dottoressa Dvora Ancona, sempre in questo suo intervento su TikTok, ha poi dichiarato di aver completamente perso la pazienza nei confronti della conduttrice, non facendo mistero di credere che non sia stata giusto invitarla in studio al solo scopo di smentire le sue tesi:

“Non mi deve invitare in televisione per poi cercare di sbugiardarmi. Se vuoi sapere qualcosa sono un chirurgo e ti spiego come funziona il botulino…”

Successivamente la signora ha dichiarato di essere altresì molto delusa dal fatto che la conduttrice, la quale è stata criticata da Selvaggia Lucarelli, avrebbe invece colto la palla al balzo solo per cercare di fare audience: “Voleva fare audience su due medici che litigano…”

La dottoressa non ci sta e si scaglia contro la conduttrice: “Voleva solo farmi litigare”

Dvora Ancona su TikTok ha poi continuato a criticare a testa bassa Barbara d’Urso, asserendo di esserci rimasta molto male per essere stata invitata a Pomeriggio Cinque solo per farla litigare con altri colleghi e ospiti in studio, invece di parlare della sua professionalità:

“Vogliono solo farmi litigare. Vi pare una cosa normale? Oggi la tv deve essere fatta da seri professionisti…”

La dottoressa ha poi chiosato asserendo di non voler andare nella maniera più assoluta in Tv a far ridere la gente. Quindi quella sarà anche la sua ultima ospitata?