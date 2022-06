Selvaggia Lucarelli ci va giù duro con Barbara d’Urso: “Quando pensi di…”

Barbara d’Urso e la frecciatina velenosa della giornalista: “Sei diventata Mano della famiglia Addams”

Giorni fa è stato pubblicato un video su instagram in cui alcuni ragazzi hanno chiesto alla popolare conduttrice di esprimere una sua opinione sul Pride di Milano, che si svolgerà sabato 2 luglio a distanza di 3 anni dall’ultimo. Questo video è stato visto anche da Selvaggia Lucarelli, la quale ovviamente non ha perso tempo per sferrare una bella frecciatina alla presentatrice di Pomeriggio 5, visto che ha quasi sempre messo davanti all’obiettivo della telecamera del telefono la sua mano per coprirsi (forse non aveva le luci giuste?):

“Quando pensi di non avere le luci giuste e allora diventi Mano della famiglia Addams…”

Selvaggia Lucarelli si difende dalle critiche: “Ho fatto una battuta sull’estetica”

Ovviamente le critiche sono arrivate subito copiose nei confronti della giornalista. Difatti sono stati tanti i fan di Barbara d’Urso a non aver per nulla gradito l’ironia della giurata di Ballando con le stelle, la quale è stata quindi costretta ad intervenire per difendersi. In pratica la giornalista, che si è sfogata sui social, ha subito voluto precisare di aver fatto una battuta sull’estetica e non sulla vanità:

“Per gli analfabeti funzionali del giorno, questa sarebbe una battuta sull’estetica, non sulla vanità. Ooook?”

Questa sua importante precisazione non ha però placato gli animi dei sostenitori della conduttrice, che hanno continuato sui social ad esprimere molte perplessità nei suoi confronti.

Barbara d’Urso non dà peso alle critiche e festeggia gli ascolti di Pomeriggio 5: “Ancora grazie a tutti”

La conduttrice comunque non ha dato peso alla battuta di Selvaggia Lucarelli, ma anzi è tornata a festeggiare su twitter ed instagram gli ottimi ascolti di quest’ultima edizione del suo programma pomeridiano:

“Ancora grazie a tutti… A Mauro Crippa, Andrea Delogu, Siria Magri e a tutta la meravigliosa squadra di Videonews, che ci ha permesso di regalarvi una stagione straordinaria di Pomeriggio 5…”

La presentatrice ha poi voluto ringraziare soprattutto il pubblico perchè se il suo programma continua ad andare in onda da oltre 13 anni è ovviamente loro il merito, e di nessun altro: “Ma soprattutto grazie a voi per il successo…”