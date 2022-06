Barbara d’Urso allarmata: “Non fatelo assolutamente!”, l’accorato appello

Barbara d’Urso molto preoccupata per l’abbandono dei cani: “Non fatelo”

La popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali, tra cui gatti e cani. E proprio in queste ultime ore, parlando degli amici a quattro zampe, ha colto la palla al balzo per fare un accorato appello ai suoi tanti follower su twitter. Di cosa si tratta? Ha pregato tutti di non abbandonare i cani questa Estate, visto che purtroppo tanti non potendoli lasciare da nessuna parte preferiscono lasciarli sul ciglio di una strada e andare a farsi la vacanza (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “E ora che arriva la bella stagione mi raccomando: NON ABBANDONATELI!”

La conduttrice si lascia andare ai ricordi: “Un giorno vi racconterò di Neve”

Barbara d’Urso, sempre a corredo a questo suo post pubblicato su twitter in cui ha voluto fare un appello ai suoi tanti fan di non abbandonare gli amici a quattro zampe questa Estate, ha anche pubblicato una foto di un po’ di tempo fa in cui è stata immortalata vicina ad un cane. Nella didascalia la conduttrice del pomeriggio di Canale 5, la quale è ormai andata in vacanza e tornerà in Tv a partire da settembre, non ha nascosto di essere particolarmente legata a questo cane, cogliendo l’occasione per rivelare che presto racconterà la sua storia:

“Stamattina ho aperto il cassetto dei ricordi e ho trovato questa… Un giorno vi racconterò di lei, Neve…”

Insomma anche stavolta la presentatrice non ha avuto problemi a mostrare a tutti la sua spiccata sensibilità.

Stamattina ho aperto il cassetto dei ricordi e ho trovato questa… Un giorno vi racconterò di lei, Neve ❤️ E ora che arriva la bella stagione mi raccomando: NON ABBANDONATELI! @enpaonlus pic.twitter.com/ErNGZp4ekO — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) June 15, 2022

Canale 5 sprofonda nel pomeriggio senza la conduttrice: Estate in diretta vola

Sono ormai giorni che il pomeriggio di Canale 5 è orfano di Barbara d’Urso, visto che il suo rotocalco è stato stoppato per le vacanze estive (al suo posto stanno andando in onda dei film). Ma come staranno andando gli ascolti in quella fascia oraria? Purtroppo i lungometraggi hanno fatto crollare la fascia a meno del 14% di share consentendo così a Roberta Capua e Gianluca Semprini di volare ad oltre il 19.50% di share. Canale 5 correrà presto ai ripari? D’altronde l’estate è lunga e la d’Urso non tornerà in Tv prima di settembre.