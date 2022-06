Barbara d’Urso torna a superare Estate in diretta: “Ascolti altissimi”

Pomeriggio 5 fa boom d’ascolti: niente da fare per Estate in diretta

Poco fa sono usciti i dati auditel della giornata di ieri. E nel pomeriggio è tornata a vincere Barbara d’Urso, che ha superato nettamente il duo composto da Roberta Capua e Gianluca Semprini in onda su Rai1 con la versione estiva de La vita in diretta. Difatti la popolare conduttrice partenopea è stata seguita da 1 milione e 381 mila telespettatori con il 17.44% di share (l’anteprima ha invece ottenuto 1 milione e 178 mila spettatori con il 16.19%). Su Rai1 invece il rotocalco pomeridiano è stato seguito da 1 milione e 242 mila telespettatori con il 15.75% di share (quasi due punti sotto il diretto competitor).

Barbara d’Urso non si trattiene e celebra il successo del suo programma: “Ascolti altissimi”

Ovviamente la popolare conduttrice partenopea non ha potuto non celebrare gli ottimi ascolti di Pomeriggio Cinque. Difatti quest’ultima si è subito precipitata su twitter per festeggiare con i suoi tantissimi follower, non facendo mistero di essere stupita per tutto questo successo, visto che ormai è giugno inoltrato (periodo abbastanza morto televisivamente parlando): “Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo ormai a giugno!” E ovviamente i suoi tantissimi fan sono accorsi numerosi per farle i più sinceri complimenti per l’ottimo risultato ottenuto anche ieri pomeriggio. Sicuramente la donna, che ieri è stata superata da Roberta Capua e Gianluca Semprini, celebrerà gli ascolti raggiunti ieri anche in diretta.

Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, come sempre, da 14 anni… Molti dei miei sorrisi sono per voi! #Pomeriggio5 #colcuore❤️ pic.twitter.com/bSWx3aV8Pu — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) June 9, 2022

Ascolti Pomeriggio Cinque, la conduttrice ringrazia i tanti telespettatori: “Molti dei miei sorrisi sono per voi!”

Barbara d’Urso ha poi concluso questo suo lungo post volendo ovviamente ringraziare i telespettatori per tutto l’affetto che hanno sempre dimostrato da tantissimi anni a questa parte: “Io non posso che ringraziarvi, come sempre, da 14 anni… Molti dei miei sorrisi sono per voi!” Ovviamente anche oggi andrà in onda una nuova puntata del programma quotidiano di Canale 5. Nella prima parte la conduttrice parlerà dei fatti di cronaca più importanti della giornata, mentre nella seconda verranno affrontati temi molto più leggeri come da tradizione. Appuntamento quindi alle 17.20 circa con una nuova puntata di Pomeriggio 5 (la penultima per quanto riguarda questa stagione televisiva).