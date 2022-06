Barbara D’Urso, smentita una grossa bufala: ecco cosa farà a settembre

Pomeriggio 5 torna a settembre: smentita una clamorosa bufala sulla conduttrice

Da settimane circolano voci sui futuri programmi di Barbara D’Urso ipotizzando come a causa degli ascolti non brillantissimi del suo programma pomeridiano sia incerta la sua permanenza a Mediaset. La conduttrice infatti avrebbe il contratto in scadenza e, complice anche il fatto che a settembre sarà impegnata a teatro, stanno iniziando a circolare delle voci sul suo possibile addio a Canale5. Ma le cose stanno realmente così? A quanto pare assolutamente no ed in queste ore è intervenuto anche Davide Maggio sul suo Instagram che rispondendo ad un follower che gli ha chiesto:

“Barbara a settembre tornerà davvero con Pomeriggio5 o farà la fine di Live e Domenica Live?”

A questo il giornalista ha risposto categorico: “Torna, torna.”

Barbara D’Urso torna a settembre con il suo programma: smentite le voci di un addio a Canale5

Nel dettaglio, dunque, nei giorni scorsi la notizia di una tournée teatrale con lo spettacolo ideato da Ray Cooney, Taxi a Due Piazze, alla regia ci sarà Chiara Noschese ha fatto ipotizzare in molti che gli impegni a teatro avrebbero potuto far slittare i suoi impegni tv. Insomma una sorta di Piano B in caso di mancanza di trasmissioni a lei affidate. Ed invece, come Davide Maggio ha sottolineato la conduttrice partenopea a settembre sarà nuovamente al timone di Pomeriggio5. Quest’ultimo programma non farà quindi la fine di altre due trasmissioni della D’Urso, ovvero Live-Non è la D’Urso e Domenica Live che appunto sono state sospese per gli ascolti non entusiasmanti.

Pomeriggio5 torna a settembre: riprende la sfida della conduttrice con Alberto Matano

E quindi anche nella prossima stagione televisiva tornerà la sfida tra Barbara D’Urso ed Alberto Matano che sarà nuovamente al timone de La vita in diretta. In quest’ultima stagione il programma pomeridiano di Rai1 ha battuto molte volte il diretto competitor il quale, però, a sua volta ha retto bene le poche settimane di sfida con la versione estiva del programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini alternando vittorie e sconfitte. Vedremo dunque a settembre se la trasmissione di Canale5 tornerà rinnovata e agguerrita.