Beautiful, Tanner Novlan (Finn) è diventato di nuovo papà: il lieto annuncio

L’attore di Finn papà per la seconda volta: “Il nostro piccolo uomo non vedeva l’ora di unirsi a noi”

Tanner Novlan, l’attore che interpreta il dottor Finnegan detto Finn in Beautiful, è diventato papà per la seconda volta. Ad annuciarlo poche ore fa è stato il neo papà sui suoi profili social in cui, postando una foto della sua mano che stringe quella del neonato, ha scritto:

“Jones Douglas Novlan. Il nostro piccolo uomo non vedeva l’ora di unirsi a noi. E’ arrivato il 6/6/2022, 7 settimane prima, 3 libbre e 9 oz. E’ felice e in salute. Anche la mamma sta benissimo”.

Il famoso attore ha poi ringraziato i medici e gli infermieri dell’ospedale in cui la moglie ha partorito. Essendo nato con 7 settimane di anticipo, Novlan probabilmente ha atteso qualche giorno prima di dare il lieto annuncio della nascita di Jones Douglas per sincerarsi che tutto andasse per il verso giusto.

Tanner Novlan e Kaya Ewell di nuovo genitori: i due attori di Beautiful gioiscono per il nuovo arrivato

Un’altra bella notizia per il cast e i fan di Beautiful dopo la tragica scomparsa del figlio di Jack Vagner (Nick Marone). Il destino ha voluto che l’attore di Finn diventasse papà a poche settimane dal parto dell’attrice di Steffy che nella soap americana ricopre il ruolo di sua moglie. Nella realtà la moglie di Tanner Novlan è la collega Kaya Ewell. Anche lei ha recitato in passato in Beautiful vestendo i panni di Caitlin Ramirez. L’attrice è tornata sul set dopo la pandemia per fare da controfigura a Steffy. La coppia ha un’altra figlia, Poppy Marie, nata il 16 luglio del 2019.

Just posted a photo https://t.co/o2uHUOOWzm — Tanner Novlan (@tannernovlan) June 12, 2022

Anticipazioni Beautiful: cosa succederà al personaggio di Finn nelle prossime puntate?

Il personaggio interpretato da Tanner Novlan avrà un ruolo di primo piano nelle prossime puntate della storica soap statunitense: Finn scoprirà che la sua vera madre è Sheila Carter. L’uomo farà da scudo a Steffy e verrà colpito da un proiettile sparato proprio da Sheila. Tutti lo crederanno morto ma ci sarà un clamoroso colpo di scena: i genitori adottivi lo nasconderanno in un luogo segreto e lo cureranno. Cosa ne sarà di lui e di Steffy?