Lutto a Beautiful: trovato morto in un parcheggio il figlio di un attore

Tragedia per Jack Wagner: trovato morto il figlio di 27 anni Harrison

Tragedia per Jack Wagner, l’indimenticabile Nick Marone di Beautiful: il figlio Harrison è stato trovato morto in un parcheggio il 6 giugno. La notizia è stata resa nota solo poche ore fa dai siti americani. Harrison aveva solo 27 anni ed era il figlio minore di Jack e della collega Kristina conosciuta sul set di General Hospital. La coppia ha un altro figlio, Peter, di 31 anni. Jack e Cristina sono stati sposati dal 1993 al 2006, entrambi erano molto legati al figlio scomparso e condividevano spesso foto insieme sui loro profili social. L’ultimo post Instagram del giovane risale allo scorso maggio: “Concentrati, sei con te stesso e i tuoi pensieri”. I due sfortunati genitori si sono chiusi nel loro dolore, finora non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. L’attore di Nick Marone ha anche un altro figlio, Kerry, nato da una precedente relazione e riconosciuto solo in un secondo momento.

Trovato morto in un parcheggio il figlio dell’attore di Nick di Beautiful: le cause del decesso

Sono ancora ignote le cause del decesso del figlio di 27 anni di Jack Wagner, trovato morto in un parcheggio e la cui morte è stata ufficialmente dichiarata alle 5:14 della notte del 6 giugno. Pare che in passato il figlio dell’attore della storica soap americana abbia avuto problemi con alcool, droga e depressione. Tempo fa è anche scappato di casa per una settimana facendo perdere le sue tracce. Com’è morto Harrison Wagner? Un malore improvviso o altro? Sarà la polizia di Los Angeles a far luce sull’immane tragedia che ha colpito l’attore di Melrose Place. Al momento nessuna reazione dal cast di Beautiful di cui Wagner ha fatto parte dal 2003 al 2012 facendo innamorare Brooke e sua figlia Bridget.

Jack Wagner e Hunter Tylo accomunati da un tragico destino

La morte del figlio di Wagner non è la prima tragedia che colpisce un attore di Beautiful. Hunter Tylo, l’indimenticabile Taylor Hayes di Beautiful, ha perso suo figlio Mickey nel 2007. Il ragazzo è morto annegato dopo un malore in piscina. Un tragico destino per due personaggi molto amati della soap opera statunitense che va in onda da ben 35 anni (QUI le anticipazioni americane).